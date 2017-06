EU-csúcs: meghosszabbították az Oroszország elleni szankciókat

Az EU meghosszabbította az Oroszország ellen hozott gazdasági szankcióit



Az Európai Unió tagországainak vezetői hat hónappal meghosszabbították az Oroszország ellen hozott gazdasági szankciókat, arra hivatkozva, hogy Moszkva nem tett eleget az ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésére vonatkozó megállapodásban szereplő feltételeknek.



Az uniós vezetők kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitónapján, csütörtökön hozott döntést az elnöklő Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke jelentette be Twitter-üzenetében.



A határozat a jelenleg érvényes intézkedés lejárta után, július végén lép hatályba, és januárig hosszabbítja meg a szankciókat.



Az Európai Unió azt követően döntött a gazdasági szankciók bevezetéséről, hogy 2014 júniusában - nyugati meggyőződés szerint - a Moszkva támogatásával tevékenykedő oroszbarát lázadók lelőtték a maláj légitársaság MH17-es járatszámú utasszállító repülőgépét Kelet-Ukrajnában.



Juncker: az unió megerősíti a katonai együttműködést



Az Európai Unió állam- és kormányfői megállapodtak abban, hogy összehangolják és megerősítik a tagországok közötti strukturális katonai együttműködést - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben csütörtökön a kétnapos csúcstalálkozó első napját követő sajtótájékoztatón.



Juncker hozzátette: az Európát fenyegető biztonsági kihívások miatt elkerülhetetlen egy közös európai védelmi alap létrehozása, ennek tervét az Európai Bizottság még június folyamán előterjeszti.



A bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy össze kell hangolni az uniós tagországok katonai kapacitásait, mivel Európában számos védelmi rendszer működik párhuzamosan, eltérő típusú és hatékonyságú katonai eszközök állnak rendelkezésre. A védelemre szánt kiadások hatékonysága alacsony, azok jelentős része a kutatásra irányul, alig marad forrás a védelem gyakorlati eszközeire - tette hozzá.



Tusk: történelmi lépés az unió védelmi dimenziójának erősítése



Történelmi lépés az Európai Unió védelmi dimenziójának megerősítése, amelyről az uniós vezetők találkozóján döntés született - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a csütörtöki brüsszeli állam- és kormányfői ülés első szakaszát lezáró sajtótájékoztatón.



Tuskot megkérdezték a délelőtti kijelentéséről, miszerint elméletileg elképzelhető, hogy még visszafordítható a brit kiválási folyamat, mire azt válaszolta, hogy bár "történnek csodák", realistának kell lenni.



"Talán ez a legjobb része a politikának, hogy minden lehetséges" - mutatott rá a volt lengyel kormányfő, hozzátéve, hogy kelet-európaiként az életében több olyan dolog is valóra vált politikailag, amiről azelőtt csak álmodott.



Korábban írtuk:



Megkezdődött az uniós tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozója csütörtök délután Brüsszelben, az ülés középpontjában a közös védelempolitika, a biztonság, a migráció és a gazdaság kérdései állnak.



A csütörtöki ülés délutáni megnyitását követően Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek az uniós vezetők, akik az első munkaülésen a belső biztonsággal, a terrorizmus elleni küzdelemmel és a védelemmel foglalkoznak majd.



Ezután munkavacsora következik, amelyen előbb Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő ismerteti a minszki megállapodások végrehajtásának állását az ukrán válság kapcsán, majd Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke beszámol a közelmúltban tartott találkozóiról Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.



A vacsora végén Theresa May brit miniszterelnök tájékoztatást ad kormánya szándékairól a Brexit folyamatával kapcsolatban. Ezt követően pedig még rövid tanácskozást folytatnak - már az Egyesült Királyság nélkül - a huszonhét bennmaradó tagállam vezetői, és a tervek szerint megállapodnak a jelenleg Londonban működő uniós ügynökségek új helyszínének kiválasztására szolgáló eljárásról.



A pénteki munkaülés az Európai Központi Bankot vezető Mario Draghi beszámolójával kezdődik, majd rátérnek a kereskedelmi és a migrációval kapcsolatos kérdésekre.



Szakértők szerint az ülésen az uniós vezetők hangsúlyozottan támogatásukról fogják biztosítani az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a szabadkereskedelmet, ami üzenetértékű lehet a protekcionista kereskedelempolitikát pártoló és a párizsi klímaegyezményt felmondó új amerikai kormányzat számára.