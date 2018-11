EU-csúcs/Brexit - Orbán Viktor: ez egy szomorú vasárnap

Szomorú nap a mai. Nincs ok örömre vagy ünneplésre, Nagy-Britannia kilépése szomorú pillanat, tragédia"

Kiderült, mire gondolt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke délelőtt, amikor egy videót osztott meg közösségi oldalán. A bejegyzéshez csak a film címét írta, azaz annyit, hogy Szomorú vasárnap.Nem a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokra és kényszermunkásokra.Orbán Viktor a M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában hangsúlyozta, a magyarok próbálkoztak, még be is avatkoztak a britek kampányába és arról győzködték őket, hogy inkább maradjanak az unió tagjai, de ezt nem sikerült elérni."Most már nincs más választásunk, minthogy tudomásul vegyük a döntést, ami megszületett" - fogalmazott. A vásárnap tető alá hozott megállapodás jogilag véglegesíti a britek kilépését, az unió részéről a tárgyalások ezzel lezárultak. "Nincs abban semmi túlzás, hogy ez egy szomorú vasárnap. Akármilyen jól is szerveznek meg egy válást, az attól még válás marad" - fogalmazott.Aláhúzta, hogy a veszteség nagy, Nagy-Britannia ugyanis gazdag ország és sok pénzt visz magával, ami azt jelenti, hogy kevesebb marad. Azaz pénzben is mérhető a veszteség, amelyet az unió elszenvedett a politikai és gazdasági természetű veszteség mellett - tette hozzá Orbán Viktor.Ha a britek maradtak volna, a következő években Magyarországnak is több pénz jutott volna az Európai Unió költségvetéséből - hangsúlyozta.A miniszterelnök elmondta, súlyos tárgyalások zajlottak és olyan súlyos kérdésekről kellett megállapodni, mint a kereskedelmi jogok, befektetések, vagy a pénzügyi szolgáltatások jövője."Itt nem győzelem vagy vereség a kérdés, hanem, hogy ki jár jobban és ki jár rosszabbul. Illetve, hogy vannak-e olyan megoldások, hogy mind a ketten jól járjunk. Ilyenkor nem nagyon vannak" - mondta. Mindenkinek komoly engedményeket kellett tenni - tette hozzá.Orbán Viktor kiemelte, teljesült a magyar kormány célja, hogy megvédje a Nagy-Britanniában dolgozó magyarok érdekeit."Azok a magyarok, akik ma Angliában vannak, azok biztonságban vannak, az ő helyzetük nem romlott" - fogalmazott.A miniszterelnök hangsúlyozta, a Brexit az Európai Parlament tavasszal lejáró öt éves mandátumának egyik legfontosabb kérdése, amelyben előkerül az európai vezetők felelőssége. "Az, hogy ki tehet a Brexitről? Vétlenek-e az Európai Unió mostani vezetői? A válasz az, hogy nem" - húzta alá.Véleménye szerint felelősség terheli az unió vezetői a Brexit bekövetkezéséért.Kiemelte: ha olyan uniós bizottsági elnököt választ meg az Európai Unió, akit a britek nem akarnak, mégis ilyen elnökkel kell dolgozniuk, az távolítani fogja őket az uniótól - mondta. "Nem lehet megtenni Európa második legnagyobb gazdaságával, hogy amikor nyíltan nem akar valaki egy pozícióba, akkor mi mégis arra a pozícióra beerőszakoljuk. Itt ez történt" - emlékeztetett.Orbán Viktor második hibaként a migrációt említette. "Az történt, hogy a migránsokat beengedtük, a briteket meg nem tudtuk bent tartani. Fordítva kellett volna. A briteket bent kellett volna tartani, a migránsokat nem kellett volna beengedni. Ha a nyugat-európai országok nem engedték volna be a migránsokat, akkor a britek bent tudtak volna maradni az unióban. Ez azonban múlt idő és spekuláció, érdemes inkább a jövő felé fordítani a tekintetünket" - mondta a kormányfő.Megszületett a lehető legjobb és egyúttal az egyetlen lehetséges megállapodás az Egyesült Királyság európai uniós kiválásának feltételrendszeréről - jelentette ki a brit miniszterelnök a vasárnapi rendkívüli brüsszeli EU-csúcsot követően.Sajtótájékoztatóján Theresa May kizárta a kérdés újratárgyalásának lehetőségét, és ismételten hangsúlyozta, hogy nem fognak második népszavazást kiírni az ország EU-tagságáról."Ez a lehetséges legjobb megállapodás, az egyetlen lehetséges megállapodás" - közölte a kormányfő, felszólítva a londoni törvényhozást a szerződés jóváhagyására.Hozzátette, a parlament még karácsony előtt szavazni fog.A brit külügyminiszter szerint nem lehet arra számítani, hogy az Európai Unió hajlandó lenne újratárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről és a jövőbeni kapcsolatokról szóló, vasárnap Brüsszelben aláírt megállapodásokat, ha ezeket a brit parlament elutasítja.A londoni alsóház várhatóan december második hetében szavaz a megállapodáscsomagról, de a kormányzó Konzervatív Párt és az ellenzéki pártok frakcióin belül is rendkívül erőteljes bírálatok érik az egyezményt. Ebben a helyzetben jelenleg kérdéses, hogy az elfogadáshoz a kormány biztosítani tudja-e a parlamenti többséget.Jeremy Hunt külügyminiszter a BBC televízió vasárnapi interjúműsorában elismerte, hogy "a parlamenti aritmetika próbatételt jelent" a kormány számára, bár a következő két hétben "sok minden változhat".Hozzátette ugyanakkor: ha a brit parlament elveti a megállapodást, "abból nem következne automatikusan", hogy az Európai Unió hajlandó lenne tárgyalni egy jobb egyezményről.Nemrégiben Theresa May miniszterelnök is egyenes utalást tett arra, hogy a most elért megállapodásoknak nincs reális alternatívájuk.May a megállapodásról tartott minapi alsóházi vitanapon kijelentette, hogy a dokumentum elfogadásával szemben csak két egyéb választási lehetőség létezik: a megállapodás nélküli kilépés, vagy az, hogy az Egyesült Királyság ki sem lép az EU-ból.Jeremy Hunt a vasárnapi BBC-műsorban úgy fogalmazott: a nyugati világ állam- és kormányfői közül jelenleg valószínűleg Theresa May végzi a legnehezebb munkát, és ebben a helyzetben a Konzervatív Párt "tartozik neki annyival, hogy lojális lesz hozzá".Arra a kérdésre, hogy Nagy-Britannia várhatóan jobban vagy rosszabbul él majd az Európai Unión kívül, a brit külügyminiszter azt mondta, hogy a megállapodás jelenlegi formájában "enyhíti (a Brexit) legtöbb negatív hatását".Hozzátette: várakozása szerint az ország életszínvonala "sem különösebben rosszabb, sem különösebben jobb" nem lesz az EU-tagság megszűnése után, "ellenben visszanyerjük függetlenségünket".Az EU-tagság megszűnésének várható következményeit a britek relatív többsége ugyanakkor borúlátóan ítéli meg.A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov legutóbbi felmérésében a válaszadók 44 százaléka vélekedett úgy, hogy Nagy-Britannia gazdaságilag rosszabbul jár a kilépéssel, és csak 23 százalék bízott abban, hogy az ország jobban él majd az EU-n kívül.A britek ráadásul egyre pesszimistábbak: az eggyel korábbi hasonló felmérésben 41 százalék tartott az ország szegényebbé válásától a kilépés után, és 26 százalék jósolta, hogy Nagy-Britannia gazdaságilag jobban jár, ha távozik az EU-ból.A vasárnapi BBC-műsor vendége volt Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök is, aki megerősítette azt a véleményét, hogy a kialakult helyzetből csak egy újabb népszavazás kínálhatja a kiutat.Blair - aki 1997 és 2007 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén - kijelentette: a kilépési megállapodást sem a konzervatív Brexit-tábor, sem az ellenzék nem fogadja el, ezért "az egész teljesen értelmetlenné vált".Tony Blair szerint jelenleg nincs meg a többség a parlamentben az újabb EU-népszavazás kiírásához, de a helyzet "el fog jutni oda", hogy végül többségbe kerüljenek a második referendum támogatói.A konzervatív párti brit kormány rendre mereven elutasítja az újabb népszavazás kiírását célzó kezdeményezéseket, és a Munkáspárt jelenlegi vezetése sem támogatja hivatalosan, hogy ismét referendumot írjanak ki az EU-tagságról.A 2016-ban tartott népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.Aláírták a megállapodást a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről, valamint a politikai nyilatkozatot a jövőbeli kapcsolatokról az európai uniós tagországok vezetőinek rendkívüli csúcstalálkozóján vasárnap Brüsszelben.Az 585 oldalas, jogilag kötelező érvényű egyezmény és a jövőbeli viszonyrendszer körvonalait felvázoló, 26 oldalas politikai nyilatkozat jóváhagyása várható volt, mivel előző nap Gibraltár kérdésének megoldásával elhárult az utolsó probléma is.A már dél körül véget ért találkozót lezáró sajtóértekezleten Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy nem csupán a lehető legjobb, de egyben az egyetlen lehetséges megállapodást sikerült tető alá hozni, "ok azonban nincsen ünneplésre ezen a rendkívül szomorú napon".Kiemelte, hogy ez a szerződés a legjobb mindkét fél, az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára egyaránt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a munka nagy része, a jövőbeli kapcsolatok kialakítása még hátra van.Nagy eredménynek nevezte, hogy a huszonhetek mindvégig meg tudták őrizni az egységüket, Gibraltár "nem alábecsülendő" ügyével kapcsolatban pedig azt mondta, hogy jó egyezség született Spanyolország számára.Juncker azon meggyőződésének is hangot adott, hogy a londoni törvényhozás "bölcsen" jóvá fogja hagyni a megállapodást, azonban leszögezte, hogy a szerződés akkor sem tárgyalható alapjaiban újra, ha ez nem így történik.Hasonlóan nyilatkozott több uniós ország vezetője, köztük Sebastian Kurz osztrák kancellár, illetve Mark Rutte holland és Stefan Löfven svéd kormányfő is.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kiemelte: "a kimeneteltől függetlenül egy dolog biztos, mégpedig az, hogy barátok maradunk örökké, s azután is egy nappal".Rámutatott, hogy meglehetősen nehéznek ígérkező ratifikálási folyamat következik, illetve további tárgyalások.A bennmaradó tagállamok elkötelezettek, hogy a lehető legszorosabb partnerséget alakítsák ki a szigetországgal - tette hozzá.Tusk felkérte az EU főbb intézményeit - az Európai Bizottságot, az Európai Unió Tanácsát és az Európai Parlamentet -, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a britek jövő év március 29-i távozását követő napon hatályba léphessen a most aláírt megállapodás.Angela Merkel német kancellár úgy fogalmazott, hogy "diplomáciai mesterművet" sikerült alkotni, és elmondta, hogy vegyes érzései vannak, "szomorú, azonban meg is könnyebbült".Minden megszólaló nagy köszönetet mondott munkájáért Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyalónak, aki rövid nyilatkozatában arról beszélt, hogy véleménye szerint "tisztességes és kiegyensúlyozott" megállapodás született.Eközben az Európai Tanács épületének közelében tiltakozók felgyújtották a kinyomtatott szerződést, az Egyesült Királyság bennmaradását, a Brexit-folyamat leállítását követelve.A kiválási megállapodásról majd még a brit parlamentnek is szavaznia kell, ennek kimenetele viszont közel sem egyértelmű, sőt az elutasítás tűnik valószínűbbnek.Aláírták a megállapodást a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről, valamint a politikai nyilatkozatot a jövőbeli kapcsolatokról a Brexit után is bennmaradó európai uniós tagországok vezetői vasárnap Brüsszelben.A jóváhagyás várható volt, mivel előző nap Gibraltár kérdésének megoldásával elhárult az utolsó probléma is.A két dokumentumot Theresa May brit kormányfőnek is alá kell írnia, aki a tervek szerint hamarosan csatlakozik a huszonhetekhez.A csúcstalálkozó jó alkalom arra, hogy az EU levonja a brit kilépés minden tanulságát, egyebek mellett azt, hogy az uniónak vannak törékeny pontjai - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Brüsszelben, a brit uniós tagság megszűnése dokumentumainak aláírására összehívott soron kívüli uniós csúcsra érkezve vasárnap.A francia elnök hangsúlyozta, "ez egy súlyos pillanat az Európai Unió számára", a brit kilépés ugyanis azt mutatja, hogy van min javítani."Az EU-nak reformra, átalakításra van szüksége" - húzta alá. Ezt fogja szem előtt tartani a tavasszal esedékes európai parlamenti választások esetén is - tette hozzá.A csúcstalálkozónak a tiszteletet és a méltóságot kell mutatnia, valamint az unió egységét. "Nem ünnep ez, se nem gyász" - fogalmazott a francia elnök. El kell fogadni egy szabad és független nép döntését - hangsúlyozta.Macron szerint a megállapodás jól előkészített, de még tökéletesíthető dokumentum, amelyet támogatni fog aláírásával annak reményében, hogy az Egyesült Királysággal fennmarad a korábbi szoros kapcsolat.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az EU-csúcs megkezdése előtt annak a véleményének adott hangot, hogy sikerült tető alá hozni a lehető legjobb megállapodást, de nincs ok örömre, szomorú pillanat, tragédia az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból - jelentette ki- mondta Juncker.Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy akkor sem tárgyalható alapjaiban újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodás, ha a londoni parlament végül nem fogadja el.Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló kijelentette, az Európai Unió és az azt elhagyó Nagy-Britannia a szükséges dokumentumok aláírását követően is barátok és szoros partnerek maradnak.Aláhúzta, az első fázis megtörtént, most pedig eljött az ideje, hogy mindenki vállalja felelősségét, ugyanis az előkészítő tárgyalások nagyon nehezek és összetettek voltak. Barnier hozzátette, a megbeszélések folyamán az EU sosem az Egyesült Királyság ellen, mindig a legjobb közös megoldás érdekében tárgyalt.Mark Rutte holland miniszterelnök szerint a megállapodásokban foglaltak kedvező feltételeket rögzít úgy az Európai Unió számára, mint az Egyesült Királyságnak."Noha nagyon ellenzem Nagy-Britannia kiválását, ez egy elfogadható megállapodás annak feltételrendszeréről" - fogalmazott. Hozzátette, a dokumentum azért is elfogadható, mert általa egyik fél sem kerül ki győztesen. "A kilépéssel ugyanis mindenki veszít" - húzta alá.Az aláírásra váró szöveg ugyanakkor a lehető legkiegyensúlyozottabb, mert tartalmazza a kilépést akarók minden követelését úgy, hogy megtartja a kapcsolatokból adódó előnyöket egyaránt - tette hozzá Rutte.Theresa May brit miniszterelnök délelőtt 11 órakor csatlakozik a huszonhetekhez.A Brexit-feltételeket tartalmazó 585 oldalas dokumentumról és a majdani kapcsolatok keretrendszerét felvázoló 26 oldalas politikai deklarációról december második hetében szavaz a brit parlament.