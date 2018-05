EU-Nyugat-Balkán-csúcs - Merkel: az EU hajlandó engedményeket tenni, ha mentességet kap az amerikai vámtarifák alól

Közös álláspontunk van. Tartós mentességet akarunk kapni (az acél- és alumíniumexportot sújtó vámtarifák alól), és azután beszélhetünk arról, hogyan lehetne kölcsönösen csökkenteni a kereskedelmet korlátozó tényezőket

- jelentette ki Angela Merkel német kancellár csütörtökön Szófiában.- mondta Merkel újságíróknak a csúcstalálkozó előtt.A német kancellár hozzátette: a szerda esti munkavacsorán az uniós vezetők egyetértettek abban, hogy az iráni atomprogramot korlátozó, 2015-ben kötött többhatalmi megállapodás "nem tökéletes", mégis fenn kell tartani az Egyesült Államok kiválása után is, és további tárgyalásokat kell folytatni Iránnal más kérdésekről is, köztük a ballisztikusrakéta-programról.Sebastian Kurz osztrák kancellár is azt hangsúlyozta: fontos, hogy az EU összehangolt módon reagáljon az ügyben, és ez a közös szándék a munkavacsorán is érezhető volt. "Még van pár hetünk, hogy megmentsük az egyezményt. Pillanatnyilag senki nem tudja megmondani, hogy sikerülni fog-e, de megteszünk mindent" - tette hozzá Kurz.Emmanuel Macron francia államfő a tanácskozás előtt a sajtó érdeklődésére szintén kiemelte, hogy az unió teljes mentességet szeretne az amerikai vámtarifák alól. Hozzátette: Európának meg kell őriznie "kereskedelmi szuverenitását".Iránnal kapcsolatban arra is kitért, hogy az EU-nak meg kell védeni az amerikai szankcióktól azokat az európai vállalatokat, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Iránnal. Macron hangsúlyozta: megérti, hogy a nagyobb vállalatok mindenképpen szeretnék megvédeni amerikai érdekeltségeiket, de az EU-nak támogatni kell azokat a kisebb - az amerikai vagy más piacok változásainak kevésbé kitett - cégeket, amelyek továbbra is fenn akarják tartani gazdasági kapcsolataikat Iránnal.Romániának egyaránt fontos az Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnersége, valamint európai uniós és NATO-tagsága - szögezte le csütörtökön Szófiában Klaus Iohannis államfő, határozottan elutasítva, hogy országának választania kellene az Egyesült Államok és az EU között.A román elnököt az uniós állam- és kormányfők, illetve a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcstalálkozója előtt a román média reagáltatta Donald Tusk előző esti állásfoglalására, aki "szeszélyes magatartása" miatt bírálta az amerikai kormányzatot. "Azt mondhatnánk, hogy ilyen barátokkal nincs szükségünk ellenségekre" - jegyezte meg az Európai Tanács elnöke, Donald Trump amerikai elnöknek az iráni atomprogram és a nemzetközi kereskedelem kapcsán bejelentett döntéseire utalva.Iohannis elmondta: az uniós vezetők szerda esti vacsoráján örömmel tapasztalta, hogy európai kollégáinak többsége hozzá hasonlóan létfontosságúnak tartja a transzatlanti partnerséget. A román elnök szerint nincs szó arról, hogy valamiféle ellenségeskedés kezdődjék az Egyesült Államok és az Európai Unió között.- mondta a román államfő, kifejezve meggyőződését, hogy ezúttal is sikerül megoldást találni a felmerülő problémákra, köztük a vámtarifákra.Iohannist az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetéséről is kérdezték, Romániában ugyanis belpolitikai vitákat szült a jobboldali elnök és a baloldali kormány között az is, hogy kövesse-e Románia az amerikai példát.- mondta Iohannis.A román államfő egyúttal belpolitikai ellenfeleit bírálta, amiért - szerinte elhamarkodottan - a román nagykövetség Jeruzsálembe költöztetéséről kezdtek beszélni és úgy állítják be, mintha valaki választás elé állította volna Romániát.- mondta a román államfő.