Európai Bíróság: uniós jogot sért a faritkítás kiterjesztése a bialowiezai erdőben

Uniós jogot sért a lengyel hatóságok döntése, amellyel engedélyezték a faritkítás kiterjesztését a kontinens egyik utolsó érintetlen erdejének számító bialowiezai ősrengetegben - mondta ki kedden az Európai Bíróság. A lengyel kormány bejelentette, hogy végrehajtja az ítéletet.



A luxembourgi székhelyű törvényszék ítélete szerint Lengyelország a tavaly májusban kezdődött intenzív fakivágással megsértette az uniós élőhely- és madárvédelmi irányelvekből eredő kötelezettségeit azáltal, hogy a hatóságok nem végeztek megfelelő hatásvizsgálatot a ritkítás kiterjesztésének engedélyezését megelőzően.



A bírói testület megállapította, hogy a szóban forgó "aktív erdőgazdálkodási műveletek" folytatása a számos ritka állatfajnak is otthont adó terület egy részének eltűnéséhez vezetne, és ezek nem igazolhatóak azzal, hogy a lucfenyők kérgét élősködők támadták meg.



Marek Safjan bíró hangsúlyozta: a nagyszabású erdőirtás számos védett madár- és rovarfaj élő- és szaporodóhelyét veszélyeztetné.



Az intenzív fakivágás tavaly májusban kezdődött, ami az európai hatóságok és a környezetvédők szerint veszélyezteti az uniós védettség alatt álló erdőt, de Varsó azt állította, hogy éppen az ősrengeteg pusztulásának megállítását célozza az intézkedés, amelynek keretében 180 ezer köbméter fát vágtak volna ki, ugyanis a lucfenyők kérgét betűzőszú támadta meg.



Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, az uniós bíróság pedig júliusban elrendelte a fakivágás azonnali leállítását, de a lengyel hatóságok folytatták az erdőirtást, ezért a luxembourgi törvényszék novemberben végzést adott ki, miszerint ha Lengyelország nem tesz eleget a felszólításnak, akkor minden egyes nap után legalább 100 ezer euró (mintegy 31 millió forint) pénzbírságot fognak kiszabni, amíg nem születik meg az ítélet az ügyben. Varsó ezt követően le is állította a fakitermelő gépekkel végzett kivágást.



A Lengyelország és Fehéroroszország területén elterülő erdőség bizonyos részei szigorú védelem alatt állnak. A számos ritka állatfajnak, köztük nyolcszáz európai bölénynek és a kontinens legmagasabb fáinak otthont adó terület felkerült az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) világörökségi listájára is.



A luxembourgi bírósági döntésre reagálva a lengyel környezetvédelmi tárca szóvivője, Aleksander Brzózka leszögezte: február végi bejelentéseknek megfelelően Varsó végre fogja hajtani az ítéletet.