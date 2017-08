Európai munkanélküliekkel lendítené fel gazdaságát Málta

Európai munkanélküliek toborzásával kívánja fenntartani gazdasági növekedésének lendületes ütemét Málta.



Több ezer hiányzó munkáskéz pótlására lenne szükség ahhoz, hogy ne torpanjon meg az Európai Unió legkisebb tagállamának lendületes gazdasági növekedése - jelentette ki Clyde Caruana, a máltai munkaügyi hivatal elnöke a The Sunday Times of Malta lapnak adott interjúban. Rámutatott: az elmúlt négy évben a szigetország gazdasági növekedése messze az uniós átlag felett, évi átlagban 6,4 százalék volt.



A máltai gazdaság motorjai a turizmus, az építőipar és az online szerencsejáték.



Clyde Caruana elmondta: javaslatot készül tenni a munkáspárti kormánynak arra, hogy a magas munkanélküliségi rátával sújtott uniós tagországokkal kötött kétoldalú megállapodásokkal próbálják meg pótolni az országban jelentkező munkaerőhiányt. "Nem győzöm eléggé hangsúlyozni mennyire fontos lenne gazdaságunk számára az új munkaerő" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a munkaadók, akik eddig csak toborzási nehézségekről panaszkodtak, mostanra szinte már teljesen feladták a reményt.



A 450 ezres lakosságú szigetország a világ egyik legsűrűbben lakott területe. Málta meglévő infrastruktúrája már alig tudja kiszolgálni a gyors gazdasági növekedést és az egyre szaporodó építkezéseket. A kormány 700 millió eurós programot hirdetett meg az ország teljes úthálózatának felújítására hét év alatt. Program indult a kórházak modernizálására, magas belvárosi épületek felhúzására és luxusingatlanok építésére is.