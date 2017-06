Európai nagyvárosokban elkövetett terrorcselekmények az elmúlt években

Tíz pokolgép robbant Madrid pályaudvarain, Európa történetének egyik legsúlyosabb merényletsorozatában 192 ember vesztette életét. A terrorcselekményekért az al-Kaida iszlamista terrorszervezet vállalta a felelősséget. Az Európai Parlament határozata értelmében március 11. a terrorizmus áldozatainak európai emléknapja.Londonban 56 halálos áldozatot és több száz sebesültet követelő, összehangolt robbantásos merényletsorozatot követtek el. Csaknem egy időben négy pokolgép robbant a földalatti-hálózat három forgalmas állomásán, és felrobbantottak egy városi buszt is. A robbantásokat két, az al-Kaida terrorhálózathoz tartozó szervezet is magára vállalta. 21-én újabb négy merényletet kíséreltek meg szintén Londonban, a metróban és egy buszon, de a detonátorok nem léptek működésbe.Brüsszel belvárosában, a zsidó múzeum előtt egy férfi tüzet nyitott a járókelőkre, négy ember meghalt. A tettes volt az első dzsihadista, aki Európába visszatérve terrorista támadást követett el.A Charlie Hebdo szatirikus újság párizsi székházában egy algériai származású, az al-Kaidával kapcsolatban álló testvérpár 12 embert lőtt agyon. Január 8-án egy mali származású harmadik iszlamista terrorista Párizsban lelőtt egy fegyvertelen rendőrnőt, másnap egy kóser kiskereskedésben négy embert ölt meg. Mindhárom terroristával 9-én végeztek a kommandósok.Kettős terrortámadás történt Koppenhágában: egy fegyveres lövéseket adott le egy kulturális központ kávézójára, amelyben rendezvényt tartottak a szólás szabadságáról, majd néhány órával később egy zsinagógára támadt. A támadó két emberrel végzett, ötöt megsebesített. A rendőrök másnap agyonlőtték a merénylőt Norrebro kerületi pályaudvar közelében.Párizsban hét helyszínen: éttermeknél, koncertteremben és a nemzeti stadion közelében követtek el összehangolt terrortámadást, amelynek 130 halálos áldozata volt. A terrortámadásért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget.a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd egy metróállomáson. A terrorcselekményeknek 32 halálos áldozatuk volt.egy 31 éves tunéziai férfi a város híres tengerparti sétányán kamionnal hajtott a tömegbe. A tettest a rendőrök lelőtték. A terrortámadásnak, amelyet két nappal később az Iszlám Állam vállalt magára, 86 halálos áldozata volt.karácsonyi vásárán a tömegbe hajtott és 12 embert halálra gázolt egy kamionnal, amelynek lengyel sofőrjét korábban agyonlőtte, a sebesültek száma 56 volt. A merényletért a felelősséget az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vállalta. A merénylőt december 23-án Milánóban lőtték le.a biztonsági erők, miután elvette egy járőröző katona fegyverét. A férfi utolsó szavai szerint terrortámadásra készült.hídon egy terrorista a gyalogosok közé hajtott, majd késsel a járőröző rendőrökre támadt, akik lelőtték. A merényletben öten meghaltak, ötvenen megsérültek. A felelősséget az Iszlám Állam vállalta magára.és öt embert halálra gázolt, a tettes egy üzbég férfi volt, aki kapcsolatban állt az Iszlám Állam terrorszervezettel.tüzet nyitott egy rendőrbuszra a Diadalív közelében, a Champs-Élysées sugárúton. Egy rendőr meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült, a merénylőt agyonlőtték. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett a merénylet elkövetőjeként., a Manchester Arénában pokolgépes merénylet történt az amerikai Ariana Grande teltházas koncertje végén. A támadásban 22-en meghaltak és 116-an szenvedtek kórházi ellátást igénylő sérülést. A halálos áldozatok és a sérültek között sok a gyermek és a tizenéves fiatal, valamint egy rendőrnő is életét vesztette. A terrorcselekményt Az Iszlám Állam vállalta magára.