Európai Parlament: mindenkit regisztrálnak majd, aki az Európai Unión kívülről érkezik

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazta szerdán a schengeni külső határellenőrzés szigorítását és felgyorsítását szolgáló elektronikus rendszer felállítását és azt, hogy regisztráljanak mindenkit, aki az Európai Unión kívülről érkezik - közölte az uniós parlament sajtószolgálata.



A tájékoztatás szerint a terrorizmus elleni küzdelem támogatását célzó új be- és kilépési rendszer (EES) rögzíteni fogja a nem uniós állampolgárok nevét, ujjlenyomatát, arcképét, a belépés helyét és idejét is. Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetében is.



Mint elmondták, a rendszer révén könnyebben ellenőrizhető lesz, hogy a belépő a megengedett tartózkodás idejét nem lépte-e túl.



Az útlevelek hagyományos pecsételését és ellenőrzését a rendszer gyorsabbá teszi, és a hamis iratokat és a túltartózkodást is könnyebb lesz kiszűrni. Az adatokat alapesetben három évig, túltartózkodás esetében öt évig őrzik meg. A rendszerben tárolt adatokat a bűn- és terrorcselekmények megelőzésére, kiszűrésére és felderítésére is lehet használni a tagállamok közötti információ-megosztás által. Az információkhoz hozzáférnek a nemzeti határőrizettel és vízumkiadással foglalkozó szervek és az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is. A tagállami menekültügyi hatóságok nem kapnak hozzáférést az adatbázishoz - tették hozzá.



Az új regisztrációs rendszerben összegyűjtött adatokat a külső határátkelőhelyeken dolgozók az illegális belépés és túltartózkodás visszaszorítására használhatják.



A rendszert - amelyben Bulgária és Románia is részt vesz - a schengeni együttműködés országai mellett azok a tagállamok is használhatják, amelyeknél befejeződött az úgynevezett schengeni értékelés vagy passzív részesei az európai vízuminformációs rendszernek - közölték.



Az új rendszer várhatóan 2020-ban kezd működni.