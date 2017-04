Európai Parlamenti vita Magyarországról: Orbán nem akar kettős mércét - élő videó

Gianni Pittella

Zdzislaw Krasnodebski

Az Európai Parlament szociáldemokrata képviselőcsoportjának (SD) vezetője szerint a magyar kormányfő nem mond igazat akkor, amikor azt állítja, hogy egy amerikai pénzügyi spekuláns érdekeit képviseli az Európai Parlament.Gianni Pittella Brüsszelben, az Európai Parlament plenáris ülésének a magyarországi alapjogok helyzetéről folytatott vitáján szerdán kijelentette: Orbán Viktor tudja, hogy az Európai Parlament a magyar hallgatók azon legitim elvárását védelmezi, akik nem akarják, hogy megfosszák őket egy kiváló egyetemtől és annak képzésétől.Véleménye szerint nem csupán a Közép-európai Egyetem védelméről van szó, hanem a tudomány, a kutatás, a kultúra és mindazoknak a védelméről, amelyek a demokrácia alapját jelentik.A frakcióvezető szerint azzal, hogy Magyarország visszautasította a menekültek áthelyezését úgy viselkedik, mintha az Európai Unión kívül állna. Az előnyök mellett meg kell osztani a terheket, az együttélés kötelezettségeit is - jelentette ki a szociáldemokrata politikus.A magyarok már akkor a szabadság hősei voltak - ugyanúgy, ahogy a lengyelek, a csehek és a szlovákok -, amikor a Nyugat megalkudott a Szovjetunióval - jelentette ki a Magyarországról szóló szerdai európai parlamenti (EP) vitában Zdzislaw Krasnodebski lengyel EP-képviselő."Nem önöknek kell bennünket szabadságra és demokráciára tanítani. Igaz, hogy a civil társadalom a demokrácia alapja, de itt is szabályozásra van szükség" - hangsúlyozta az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójához tartozó lengyel képviselő."Évekig együtt dolgoztam a Közép-európai Egyetemmel (CEU). Nagyon komoly tudós emberek dolgoznak ott, de az egyetemnek egyértelmű ideológiai profilja van, és alapítója (Soros György) politikai ambíciókkal rendelkezik" - mondta a lengyel képviselő, aki szerint ilyen feltételekkel több országban, köztük Franciaországban, Olaszországban, Németországban nem is alapíthattak volna egyetemet.Krasnodebski hangsúlyozta, hogy frakciója ellenez minden olyan vitát, amikor egy országot próbálnak meg pellengérre állítani.



Guy Verhofstadt



Guy Verhofstadt, az Európai Parlament liberális frakcióvezetője kijelentette, hogy magyar kormány megsérti az uniós alapelveket, "zaklatja a civil szervezeteket, elüldözi a kritikus sajtót, falakat épít, vissza akarja állítani a halálbüntetést, és most úgy döntött, hogy bezár egy egyetemet".



A volt belga miniszterelnök erről az alapjogok magyarországi helyzetével foglalkozó plenáris ülésen beszélt szerdán.



"Milyen messzire fog még elmenni Orbán, könyveket fognak égetni a Kossuth téren?" - tette fel a kérdést Verhofstadt, aki szerint a magyar kormányfő mindenhol és mindenkiben ellenségeket lát: az energiaágazatban, a sajtóban, a civil szervezetekben és most az egyetemi világban.



A liberális politikus kijelentette: nem egy büszke konzervatívot lát Orbán Viktor kormányfőben, hanem a "régi kommunista Magyarország megtestesülését", amelyet a gazdasági protekcionizmus, a túlzott nacionalizmus, az illiberális állam építése és az ellenségkeresés jellemez.



Gabi Zimmer



- Magyarországon emberek élnek, ehhez tartoznak a magyarok, a romák, a migránsok, ők is a népet alkotják. Valamennyien ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek? – tette fel a kérdést Gabi Zimmer, az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportjának vezetője.



Marie-Christine Vergiat



- A szabadsággal nem lehet játszani - figyelmeztette Marie-Christine Vergiat Orbán Viktort. Az Európai Egyesült Baloldal képviselője fontosnak tartotta, hogy kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben.



Ujhelyi István



- Szégyen a magyarságnak, hogy itt kell állnunk Európa szégyenpadján, mondta Ujhelyi István MSZP-s képviselő.



Jávor Benedek



- Az Európai Unió nemcsak piaci közösség, hanem kikényszeríthető értékek, jogok és elvek közössége is. De tenni is kell érte, hogy ez így legyen - mondta Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője.



Weber a bizottság javaslatainak megfontolását kéri a felsőoktatási törvény ügyében



Az Európai Bizottság által javasolt módosítások megfontolására kérte a felsőoktatási törvény körüli vitában Orbán Viktort Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője szerdán az Európai Parlamentben rendezett vitában.



Az elmúlt 25 évben a Közép-európai Egyetem mindig is két diplomát adott ki Budapesten, a magyar diákok ennek előnyét élvezték. Nem értjük, hogy ezt az előnyt miért veszik el a diákoktól - mondta.



A tudomány szabadsága az EU alapértéke, ezt be kell tartani és meg kell védeni. Az egyetem csak a munkáját végzi - mondta Weber, és arra kérte Orbán Viktort, hogy fontolja meg, hajtsa végre az Európai Bizottság által javasolt módosításokat.



Weber Európa elleni "hangulatkeltésnek" nevezte a Brüsszelről szóló nemzeti konzultációt. Hozzátette ugyanakkor: Orbán Viktor mindig részt vett a vitában, mindig reagált és sokszor változtatásokat eszközölt, míg például a romániai korrupcióról szóló vitára a szocialista miniszterelnök nem ment el.



Orbán Viktor: alaptalanok a Közép-európai Egyetem bezárásáról szóló vádak



Alaptalanok a Közép-európai Egyetem bezárásáról szóló vádak, a törvény ugyanis nem tesz mást, mint egységesíti a valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményre vonatkozó szabályozást - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az Európai Parlament plenáris ülésének a magyarországi alapjogok helyzetéről folytatott vitáján szerdán.



A miniszterelnök aláhúzta, a magyar szabályozás bezárja a spekulációk és visszaélések lehetőségét, átláthatóságot követel és felszámolja az európai egyetemekkel szemben eddig élvezett privilegizált helyzetet.



Kijelentette, mint egy uniós tagország vezetőjének, kötelessége biztosítani, hogy az európai és a magyar egyetemek ne legyenek hátrányosabb helyzetben versenytársaiknál.