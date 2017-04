Európai Parlamenti vita Magyarországról: Orbán nem akar kettős mércét - élő videó

Az Európai Bizottság által javasolt módosítások megfontolására kérte a felsőoktatási törvény körüli vitában Orbán Viktort Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője szerdán az Európai Parlamentben rendezett vitában.Az elmúlt 25 évben a Közép-európai Egyetem mindig is két diplomát adott ki Budapesten, a magyar diákok ennek előnyét élvezték. Nem értjük, hogy ezt az előnyt miért veszik el a diákoktól - mondta.A tudomány szabadsága az EU alapértéke, ezt be kell tartani és meg kell védeni. Az egyetem csak a munkáját végzi - mondta Weber, és arra kérte Orbán Viktort, hogy fontolja meg, hajtsa végre az Európai Bizottság által javasolt módosításokat.Weber Európa elleni "hangulatkeltésnek" nevezte a Brüsszelről szóló nemzeti konzultációt. Hozzátette ugyanakkor: Orbán Viktor mindig részt vett a vitában, mindig reagált és sokszor változtatásokat eszközölt, míg például a romániai korrupcióról szóló vitára a szocialista miniszterelnök nem ment el.- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az Európai Parlament plenáris ülésének a magyarországi alapjogok helyzetéről folytatott vitáján szerdán.A miniszterelnök aláhúzta, a magyar szabályozás bezárja a spekulációk és visszaélések lehetőségét, átláthatóságot követel és felszámolja az európai egyetemekkel szemben eddig élvezett privilegizált helyzetet.Kijelentette, mint egy uniós tagország vezetőjének, kötelessége biztosítani, hogy az európai és a magyar egyetemek ne legyenek hátrányosabb helyzetben versenytársaiknál.





, ugyanakkor számos tekintetben elégedetlenek vagyunk az EU működésével - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament (EP) szerdai plenáris ülésén, amelynek egyik fő témája az alapjogok magyarországi helyzete.Felszólalásában Orbán elmondta, kormánya azért bírálja az Európai Uniót, mert szeretnék kiküszöbölni a fennálló hibákat, illetve megreformálni az EU-t.Kiemelte, az állampolgárok bizalmát csak úgy lehet visszaszerezni, ha mindent megteszünk a hibák megoldása érdekében, ehhez azonban mindenekelőtt a bajok egyértelmű megnevezése szükséges.





- mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlamenti szerdai brüsszeli plenáris ülésén mondott felszólalásában.A kormányfő felszólította a képviselőket, hogy legyenek kritikusak a Magyarországgal szembeni előítéletekkel szemben, és - mint fogalmazott - mérjenek egyenlő mércével.A miniszterelnök hozzátette: a magyar kormány tudatában van annak, hogy az európai uniós tagság nem csak jogokkal, de kötelezettségekkel is jár, és Magyarországon magas az unió támogatottsága.

A Jobbik parlamenti frakciójának közleménye:



"Ki fizette a Fidesz álciviljeinek utaztatását?



A Fidesz-pénzből tízmilliókkal kitömött CÖF brüsszeli kiruccanásához vajon ki nyúlt a pénztárcájába? Kinek a pénzéből történt az utazás? Az Európai Néppárt vagy a Fidesz? A kérdés azért is égető, mert a napokban az is kiderült, a fideszes álcivilek támogatása érdekében fideszes diplomatáknak kellett lobbizniuk kiküldetési helyükön, sőt a CÖF vezetője az eddigi szokásjogot felrúgva a fideszes tárcavezető segítségével a nagyköveti értekezleten lobbizhatott a saját álcivil szerveződése érdekében.



A civil szervezetek átláthatóságát tehát nem elég a Soros György-féle szervezetek esetében megkövetelni, a nép joggal követeli meg, hogy a fideszes szervezet is tegye nyilvánossá kapott támogatásait!"

Fidesz: vajúdtak a hegyek és egeret szültek



Vajúdtak a hegyek és egeret szültek - reagált a Fidesz közleményben az Európai Bizottság (EB) szerdán bejelentett kötelezettségszegési eljárására.



Az EB szóvivője Brüsszelben jelentette be, hogy hivatalos felszólító levelet küldtek Magyarországnak, és ezzel megindult az eljárás a nemrég elfogadott felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban, amely bírálói szerint bezárással fenyegeti a budapesti Közép-európai Egyetemet (CEU).



A Fidesz egymondatos reagálását Hidvéghi Balázs kommunikációs igazgató jegyzi.

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén, amelynek egyik fő témája az alapjogok magyarországi helyzete.A kormányfő hangsúlyozta, az elmúlt években számos vitás ügyet sikerült lezárniuk az Európai Unióval, például a médiaszabályozás, a bíróságok függetlensége, az új alkotmány vagy a paksi bővítés kérdésében.A civil szervezetekkel kapcsolatban elmondta, az EU több tagországában is foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy miként lehet mindenki számára átláthatóvá tenni a demokratikus döntéshozatalt befolyásolni próbáló szervezetek működését, a magyar kormány sem akar mást, mint hogy a nem kormányzati szervezetekről (NGO) tudni lehessen, milyen pénz és érdek áll mögöttük.Számos olyan állítás szerepel a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! kampányában, amely nem felel meg a tényeknek, illetve rendkívül megtévesztő, az Európai Bizottság ezért "szilárd tények alapján" kívánja tisztázni a szóban forgó kérdéseket - jelentette ki Frans Timmermans, a brüsszeli testület első alelnöke az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén, amelynek egyik fő témája az alapjogok magyarországi helyzete.A felsőoktatási törvény módosítását, a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok tervezett szigorítását, a menedékkérők automatikus őrizetbe vételét, valamint a médiapluralizmus és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdését érintő vitán Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.Állásfoglalást fog elfogadni májusban az Európai Parlament plenáris ülése a jogállamiság magyarországi helyzetéről - szavazták meg a képviselők a szociáldemokrata frakció javaslatát a szerdai ülésen megnyitásakor.Az állásfoglalás ellen szólalt fel Marek Jurek, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport egyik lengyel tagja, aki szerint "Európának elege van már a konfliktusokból", "nem szabad tovább mélyíteni a válságot", ezért nincs szükség erre a lépésre.Rajta kívül Marie-Christine Vergiat francia radikális baloldali képviselő is szót kért a szavazás előtt, aki ugyancsak ellenezte a parlament tervezett állásfoglalását, a képviselők többsége azonban jóváhagyta a kezdeményezést.Hogy kormányfő és Manfred Weber miről beszélt a Magyarországról szóló vita előtt, azt egyelőre nem közölték.

Brüsszelben demonstrált a CÖF



A magyarok többségének érdekét képviselő brüsszeli demonstráció résztvevői nem akarják, hogy egy uzsorás kívülről határozza meg a magyar belpolitikai életet - jelentette ki Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke Brüsszelben, az alapítvány szervezésében tartott szerdai demonstrációt követően az MTI-nek.



Kiemelte, hogy a magyar kormány volt az egyetlen Európában, amely megkérdezte a polgárait, hogy mi a véleményük a kvóta szerinti elosztásról, a gazdasági bevándorlókról és a velük érkező terroristákról.



Az alapítványi elnök furcsának tartotta, hogy ezt követően olyan támadás indult Magyarország ellen, amelyhez az Európai Parlament egy része erőt ad, noha a Soros György-féle civil szervezetek - beleértve az embercsempészekkel együttműködő karitatív szervezeteket is - óriási kárt okoznak nem csak Magyarországnak, hanem Európának is.



Kijelentette, a visegrádi országok és az európai emberek nem tudják eltartani azokat a migránsokat, akiket "Soros György javaslatára" az Európai Unió be akar telepíteni a tagországokba. Véleménye szerint Magyarország lehet kompromisszumkész, de csak addig, amíg az nem a magyar emberek kárára történik.



A Magyarország ellen a felsőoktatási intézményeket érintő szabályozás miatt szerdán indított kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban Csizmadia László úgy vélekedett, van esély arra, hogy jogi úton tisztázza magát Magyarország.



Az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt a CÖF demonstrációját megelőzően civilek tüntetést tartottak a magyar felsőoktatási törvény módosítása miatt, amely bírálói szerint bezárással fenyegeti a budapesti Közép-európai Egyetemet (CEU). A tüntetők szerint a magyar kormány intézkedésével súlyos támadást intéz az egyetemi szabadság és a civil szervezetek ellen, továbbá folytatólagosan megsérti a menedékkérők és migránsok jogait védő nemzetközi szerződéseket.



Ujhelyi István (MSZP) európai parlamenti képviselő Brüsszelben kiadott közleményében felszólította Csizmadia Lászlót, hogy közölje, milyen pénzből "utaztatta ki" a tüntetőit a belga fővárosba. Azt kérdezte, hogy igaz-e, hogy "az Európai Unió büdzséjének terhére fizették az utazást".

A felszólalók sorrendje a mai plenáris vitán 3 órakor, az 1. napirendi pont (Vita Magyarországról) során:



1. Franz Timmermans, az Európai Bizottság alelnök

2. Orbán Viktor, Magyarosrzág miniszterelnök

3. Politikai csoportok vezetői

4. európai parlamenti képviselő

5. catch-the-eye

6. Franz Timmermans



A miniszterelnök kérte a válaszadás lehetőségét minden esetben.

A magyarországi alapjogok helyzetéről vitáznak a képviselők szerda délután Frans Timmermanssal, a Bizottság alelnökével és Orbán Viktor miniszterelnökkel.A vitán valószínűleg szóba kerül a CEU-t érintő új felsőoktatási törvény, a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok szigorítása, a menedékkérők automatikus őrizetbe vétele, valamint a médiapluralizmus és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése is. Februárban, az állampolgári jogi bizottság is megvitatta a magyarországi helyzetet.Folytatja a párbeszédet az Európai Bizottság a magyar kormánnyal a felmerült vitás kérdésekben, köztük a menekültügyi szabályozás ügyében, valamint továbbra is szorosan figyelemmel fogja követni a civil szervezeteket érintő törvénytervezet - közölte szerdán a brüsszeli testület vezető szóvivője.Margarítisz Szkínász szóvivő a bizottság szokásos napi sajtóértekezletén emellett arról tájékoztatott, hogy még délután választ fognak adni a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! nevű kampányában megfogalmazott, szerinte hamis állításokra.Mint az Európai Bizottság által kiadott közleményben írták, a nemzeti konzultáció számos elemében "téves és rendkívül félrevezető állításokon és vádakon alapul", Frans Timmermans, a testület első alelnöke ezért tisztázni fogja a helyzetet és tényeken alapuló választ fog adni az Európai Parlament plenáris ülésén.