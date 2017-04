Európai Parlamenti vita Magyarországról: Orbán Viktor háromkor szólal fel - élő videó

Brüsszelben demonstrált a CÖF



A magyarok többségének érdekét képviselő brüsszeli demonstráció résztvevői nem akarják, hogy egy uzsorás kívülről határozza meg a magyar belpolitikai életet - jelentette ki Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke Brüsszelben, az alapítvány szervezésében tartott szerdai demonstrációt követően az MTI-nek.



Kiemelte, hogy a magyar kormány volt az egyetlen Európában, amely megkérdezte a polgárait, hogy mi a véleményük a kvóta szerinti elosztásról, a gazdasági bevándorlókról és a velük érkező terroristákról.



Az alapítványi elnök furcsának tartotta, hogy ezt követően olyan támadás indult Magyarország ellen, amelyhez az Európai Parlament egy része erőt ad, noha a Soros György-féle civil szervezetek - beleértve az embercsempészekkel együttműködő karitatív szervezeteket is - óriási kárt okoznak nem csak Magyarországnak, hanem Európának is.



Kijelentette, a visegrádi országok és az európai emberek nem tudják eltartani azokat a migránsokat, akiket "Soros György javaslatára" az Európai Unió be akar telepíteni a tagországokba. Véleménye szerint Magyarország lehet kompromisszumkész, de csak addig, amíg az nem a magyar emberek kárára történik.



A Magyarország ellen a felsőoktatási intézményeket érintő szabályozás miatt szerdán indított kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban Csizmadia László úgy vélekedett, van esély arra, hogy jogi úton tisztázza magát Magyarország.



Az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt a CÖF demonstrációját megelőzően civilek tüntetést tartottak a magyar felsőoktatási törvény módosítása miatt, amely bírálói szerint bezárással fenyegeti a budapesti Közép-európai Egyetemet (CEU). A tüntetők szerint a magyar kormány intézkedésével súlyos támadást intéz az egyetemi szabadság és a civil szervezetek ellen, továbbá folytatólagosan megsérti a menedékkérők és migránsok jogait védő nemzetközi szerződéseket.

A felszólalók sorrendje a mai plenáris vitán 3 órakor, az 1. napirendi pont (Vita Magyarországról) során:



1. Franz Timmermans, az Európai Bizottság alelnök

2. Orbán Viktor, Magyarosrzág miniszterelnök

3. Politikai csoportok vezetői

4. európai parlamenti képviselő

5. catch-the-eye

6. Franz Timmermans



A miniszterelnök kérte a válaszadás lehetőségét minden esetben.

A magyarországi alapjogok helyzetéről vitáznak a képviselők szerda délután Frans Timmermanssal, a Bizottság alelnökével és Orbán Viktor miniszterelnökkel.A vitán valószínűleg szóba kerül a CEU-t érintő új felsőoktatási törvény, a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok szigorítása, a menedékkérők automatikus őrizetbe vétele, valamint a médiapluralizmus és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése is. Februárban, az állampolgári jogi bizottság is megvitatta a magyarországi helyzetet.A beszédet az Eruópai Parlament élőben közvetíti, amit nálunk is lehet majd követni az alábbi videón. A Live Stream délután 15:30 perctől lesz látható:Folytatja a párbeszédet az Európai Bizottság a magyar kormánnyal a felmerült vitás kérdésekben, köztük a menekültügyi szabályozás ügyében, valamint továbbra is szorosan figyelemmel fogja követni a civil szervezeteket érintő törvénytervezet - közölte szerdán a brüsszeli testület vezető szóvivője.Margarítisz Szkínász szóvivő a bizottság szokásos napi sajtóértekezletén emellett arról tájékoztatott, hogy még délután választ fognak adni a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! nevű kampányában megfogalmazott, szerinte hamis állításokra.Mint az Európai Bizottság által kiadott közleményben írták, a nemzeti konzultáció számos elemében "téves és rendkívül félrevezető állításokon és vádakon alapul", Frans Timmermans, a testület első alelnöke ezért tisztázni fogja a helyzetet és tényeken alapuló választ fog adni az Európai Parlament plenáris ülésén.