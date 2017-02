Évtizedes mélyponton a brit munkanélküliség

Az egyik legnagyobb független londoni társadalmi-gazdasági kutatóműhely, a Joseph Rowntree Foundation ugyancsak szerdán ismertetett átfogó tanulmánya szerint azonban a britek csaknem egyharmadának jövedelme a tisztességes megélhetéshez szükséges minimumot sem éri el.



A statisztikai hivatal közölte, hogy a decemberrel zárult három hónapban átlagosan 4,8 százalék volt az állástalanok aránya; ez 2005 harmadik negyedéve óta a legalacsonyabb szint. Az egy évvel korábbi azonos időszakban 5,1 százalékos volt a munkanélküliség Nagy-Britanniában.



Az ONS szerdai adatai szerint 31,84 millióan voltak munkaviszonyban a felmérés idején, 37 ezerrel többen, mint az előző negyedévben és 302 ezerrel többen, mint egy évvel korábban.



A 16 és 64 év közötti korcsoporton belül ez 74,6 százalékos foglalkoztatottságnak felel meg. Ez a legmagasabb foglalkoztatottsági ráta a brit gazdaságban azóta, hogy az ONS 1971-ben elkezdte a jelenlegivel összehasonlítható módszertan alapján mérni ezt a mutatót.



Az ONS beszámolója szerint a heti átlagos nominálbér decemberben 2,6 százalékkal emelkedett éves összevetésben.



Ez egyben reálbérnövekedést is jelent, mivel a tizenkét havi infláció decemberben 1,6 százalék volt. A reálbérek növekedési üteme azonban folyamatosan lassul, mivel az infláció a gyenge font miatt egyre gyorsabb: januárban már 1,8 százalék volt, és a Bank of England - a brit jegybank - előrejelzése szerint a jövő év elejére 2,8 százalékig gyorsul tovább. Ráadásul a nominálbérek növekedési üteme is csökken: novemberben még 2,7 százalékos éves bérnövekedést mértek a brit gazdaságban, vagyis ha e két folyamat a jelenlegi görbék mentén folytatódik, a belátható előrejelzési távlatban csökkenni kezdenek az alkalmazotti reálbérek Nagy-Britanniában.



A Joseph Rowntree Foundation (JRF) nevű, társadalmi problémák kutatására szakosodott brit alapítványi szervezet szerdán ismertetett tanulmánya szerint máris növekszik azoknak briteknek a száma, akiknek jövedelme nem éri el a tisztes életszínvonal fenntartásához szükséges minimumot.



A cég által alkalmazott jövedelemmérési modell (Minimum Income Standard, MIS) alapján a 2008-2009-es és a 2014-2015-ös pénzügyi év közötti időszakban négymillióval, 15 millióról 19 millióra - a teljes brit lakosság 30 százalékára - emelkedett azoknak a száma, akik a MIS-szabványban meghatározott megélhetési minimum alatt kerestek.



A JRF vizsgálata szerint a teljes számon belül 11 milliónyian messze a MIS-minimum alatti jövedelmekből élnek. Az ő keresetük a cég mérési módszertana alapján a megélhetési minimumszint 75 százalékát sem éri el, és a JRF szakértői szerint jelentős annak a kockázata, hogy ez a populáció mélyszegénységbe süllyed.



Az e kategóriába tartozók száma a vizsgált időpontban kétmillióval nőtt, 2008-2009-ben ugyanis 9,1 millió volt.



A Joseph Rowntree Foundation szerint a szegénységtől fenyegetettek számának növekedését elsősorban a megélhetési költségek meredek emelkedése, és az e társadalmi csoportba tartozók reáljövedelmének ezzel egyidejű visszaesése okozta. A szervezet mérése szerint a tisztes életszínvonal tartásához szüksége minimális termékkosár árindexe 2008 óta 27-30 százalékkal, az átlagbér ugyanakkor ennek a felével nőtt.



A JFR előrejelzése szerint a megélhetési költségek 2020-ig további 10 százalékkal emelkednek Nagy-Britanniában.



Más hosszú távú előrejelzések szerint az átlagos brit reálbérszint még a következő évtized elején is alacsonyabb lesz, mint a pénzügyi válság előtti utolsó évben.



A Költségvetési Tanulmányok Intézete (IFS) a legutóbbi növekedési prognózisok alapján összeállított elemzésében közölte: modellszámításai szerint 2021-ig nem egészen 5 százalékos halmozott reálbérnövekedés várható Nagy-Britanniában. Az IFS szakértői szerint ebből az következik, hogy az átlagos brit reáljövedelem 2021-ben is elmarad a 2008-ban mért szinttől. A cég szerint Nagy-Britannia a II. világháború vége óta nem élt át ilyen gyenge reálbér-növekedési időszakot.