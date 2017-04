Exit poll: Macron és Le Pen juthat be a második fordulóba

A Harris és az Elabe közvélemény-kutatók szerint is a függetlenként induló, Európa-barát Emmanuel Macron vezet a vasárnapi franciaországi elnökválasztás első fordulójában.



A Harris 24 százalékot, az Elabe pedig 23,7 százalékot jósol a 39 éves volt gazdasági miniszter Macronnak.



Mindkét közvélemény-kutató szerint a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke, Marine Le Pen áll a második helyen a voksok 22 százalékával, így a május 7-én tartandó második fordulóban Macron és Le Pen szállhat versenybe az elnöki posztért.



Csaknem 70 százalékos a részvételi arány délután



A választásra jogosultak 69,42 százaléka adta le szavazatát vasárnap délután 5 óráig a francia elnökválasztás első fordulójában - közölte a párizsi belügyminisztérium.



Ez a részvételi arány - a délben közölt adathoz hasonlóan - továbbra is szinte megegyezik az öt évvel ezelőtti értékkel: alig egy százalékponttal marad el a 2012-ben a voksolás ugyanezen pontján mért 70,59 százalékos részvételi aránytól.



2007-ben 73,37 százalékon, 2002-ben pedig 58,45 százalékon állt a részvételi arány délután 5 órakor az elnökválasztás első fordulójában.



Viszonylag jelentős részvétel az első fordulóban



Sikerült az elnökjelölteknek mozgósítaniuk a választókat a francia elnökválasztás első fordulójában, a választásra jogosultak 28,54 százaléka adta le vasárnap délig szavazatát a terrorfenyegetettség miatt fokozott biztonsági intézkedések mellett zajló választáson - közölte a belügyminisztérium.



Az arány az előrejelzéseknél magasabb, szinte megegyezik az előző, 2012-es elnökválasztás első fordulójában mért részvétellel, ami 28,29 százalék volt.



Az eddig stabilnak tűnő részvételi arány elég magasnak számít Franciaországban (1981 óta a második legmagasabb), de nem éri el az tíz évvel ezelőtti rekordot. Akkor délig a jogosultak több mint 31 százaléka járult az urnákhoz, s a szavazás végén 83,77 százalékos volt a részvételi arány.



A távolmaradás 2002-ben volt a legjelentősebb, akkor délig a választóknak csak a 21,4 százaléka voksolt, s végül a felméréseket meghazudtolva és a szocialista Lionel Jospint maga mögé utasítva Jean-Marie Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front akkori elnöke került be a második fordulóba a jobboldali Jacques Chirac oldalán.



A délelőtti részvételi adatokban nem szerepel a külképviseleteken - ahol hosszú sorok alakultak ki - és a tengerentúli francia területeken leadott szavazatok száma, ahol mintegy egymillió választópolgár már szombaton szavazott. Ez utóbbi területeken szombat este 5 óráig az ötven százalékot sem érte el a részvételi arány, ami alacsonynak számít.



Csaknem 47 millió választópolgár választja ki vasárnap a 11 jelölt közül azt a kettőt, akik május 7-én a második fordulóban megmérkőzhetnek az államfői posztért. A szoros eredményt jelző felmérések szerint négy jelöltnek is esélye van arra, hogy bejusson a második fordulóba, s a mozgósítás a választás egyik meghatározó eleme lehet, miután a választásra jogosultak mintegy harmada az utolsó napokig a bizonytalanok táborát erősítette.



A Charlie Hebdo szatirikus hetilap ellen 2015 januárjában elkövetett merénylet óta a köztereken járőröző 7 ezer katona mellett több mint 50 ezer járőröző rendőr is biztosítja a 66 546 ezer választóhelyiséget, s a főbb elnökjelöltek is kiemelt rendőri biztosítást kaptak.



A francia hírtelevíziók tudósításai szerint a biztosítás régióként változó, a dél-franciaországi nagyvárosokban - például a tavalyi kamionos terrortámadás helyszínéül szolgáló Nizzában és Marseille-ben, ahol a hét elején vettek őrizetbe két radikális iszlamistát, akikről azt gyanítják, hogy az elnökválasztás alatt akartak merényletet végrehajtani - látványosabb a rendőri jelenlét a választóhelyiségek közelében, mint például Párizsban.



Három helyről, Besanconból, Strasbourgból és a Calais közeli Saint-Omerből is azt jelentették a Le Monde című napilap tudósítói, hogy ki kellett üríteni a választóhelyiségeket, mert gyanús gépkocsikat észleltek a közelben, de a helyszínre riasztott tűzszerészek végül nem találtak robbanóeszközöket.



A hagyományos pártok politikai tehetetlenségével és szétesésével szemben valamennyi jelölt a politikai rendszer megújítását ígéri, a törésvonalak pedig az Európához fűződő viszonyban mutatkoztak meg. Ennek a törésvonalnak a két ellentétesen kiemelkedő pólusa lett a magát a bal- és jobboldal fölé helyező szuverenista, bevándorlásellenes, rendpárti és Európa-ellenes 48 éves Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke és az Európa-barát, függetlenként induló 39 éves Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat volt gazdasági minisztere.



A rendőrök ellen elkövetett csütörtöki merényletet követően készült utolsó felmérések szerint a korábbi erőviszonyok alapvetően nem változtak: Macront a választók 23-24,5 százaléka támogatja, míg Le Pen a voksok 22-23 százalékára számíthat. Amennyiben ők ketten jutnak be a május 7-i második fordulóba, akkor a felmérések szerint a centrista jelölt lehet Franciaország következő elnöke; 65 százalékkal győzheti le a radikális jobboldali jelöltet. Az utóbbi két hét közvélemény-kutatásai szerint azonban nem garantált egyikük helye sem a második fordulóban. A botránya miatt a favorit helyről a harmadik helyre csúszott, a szintén Európa-párti 63 éves Francois Fillon visszaszerzett valamennyit megtépázott népszerűségéből, s jelenleg a voksok 19-21 százalékára számíthat. De nem lehet leírni a radikális baloldal jelöltjét, az európai szerződések felmondását és a NATO-ból történő kilépést ígérő 65 éves Jean-Luc Mélenchont sem, akinek 18-19 százalékot prognosztizálnak a közvélemény-kutatók.



Mind a 11 jelölt már délelőtt leadta a szavazatát: Emmanuel Macron az észak-franciaországi Le Toquet üdülőhelyen, ahol a centrista jelölt felesége egy családi ház tulajdonosa, Marine Le Pen pedig a közeli Hénin-Beaumont nevű kisvárosban, amely a radikális jobboldali jelölt székhelyének számít. Francois Fillon és Jean-Luc Mélenchon Párizsban szavazott, ahol a bejelentett lakcímük van.



Az első hivatalos eredmények a voksolás este nyolc órai befejezése után várhatók.



A terrorfenyegetettség miatti fokozott biztonsági intézkedések mellett megkezdődött vasárnap reggel Franciaországban a kétfordulós elnökválasztás első fordulója, amelynek során közel 47 millió választópolgár járulhat az urnákhoz, hogy a 11 jelölt közül kiválassza azt a kettőt, akik két héttel később megmérkőzhetnek az államfői székért.



Miután a tengerentúli francia területek mintegy egymillió választópolgára már szombaton leadhatta szavazatát, vasárnap reggel nyolc órakor az anyaországban is kinyitottak a szavazóhelyiségek, az urnákat a kisebb szavazókörökben este 6, illetve 7 órakor zárják le, a nagyvárosokban este 8 óráig lehet szavazni.



A Charlie Hebdo szatirikus hetilap ellen 2015 januárban elkövetett merénylet óta a köztereken járőröző 7 ezer katona mellett több mint 50 ezer járőröző rendőr is biztosítja a 66 546 ezer választóhelyiséget, s a főbb elnökjelöltek is kiemelt rendőri biztosítást kaptak.



A hatóságok egyik elsődleges célja, hogy a csütörtöki terrortámadást követően ne alakuljanak ki sorok a választókörzetek előtt, amelyek potenciális célpontokként szolgálhatnának merényletekhez.



Az V. köztársaság történetében most először a hivatalban lévő elnök, a szocialista Francois Hollande nem jelölteti magát újra, és a szoros eredményt jelző felmérések szerint négy jelöltnek is esélye van arra, hogy bejusson a május 7-i második fordulóba.



Az első becslések és részeredmények este 8 órától várhatók. Az exit-poll eredmények alapján hagyományosan a második fordulóba jutott két jelölt fotója pontban este 8 órakor megjelenik a televíziók képernyőjén. A várható szoros eredmény miatt a közvélemény-kutatók ezt most nem garantálják este 8 órára, s azt is kilátásba helyezték, hogy három fotó fog megjelenni, mielőtt fokozatosan megérkeznek a biztosnak tekinthető részeredmények.



A francia elnökválasztásokon általában nyolcvan százalék feletti részvételéhez képest a várhatóan viszonylag alacsony részvétel (68-72 százalék között a felmérések szerint) és a bizonytalanok még mindig közel harminc százalékos aránya is annak köszönhető, hogy sem a baloldal, sem a jobboldal nem tudja dominálni a kampányt, amelyet sokáig a konzervatív Francois Fillon családtagjai tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása, illetve a radikális jobboldali Nemzeti Front állítólagos fiktív uniós állásai miatt megindult ügyészi eljárások határozták meg.



