Ez nem Donald Trump napja

Maryland állam egyik szövetségi bírója is felfüggesztette csütörtökön Donald Trump republikánus párti amerikai elnök második beutazási rendeletét, amely korlátozza hat muzulmán többségű országból az Egyesült Államokba történő beutazást.



A maryladi Greenbeltben alig fél nappal azt követően hozta meg döntését Theodore Chuang szövetségi bíró, hogy Hawaii fővárosában, Honoluluban szerda este egy másik szövetségi bíró is felfüggesztette az elnöki rendeletet.



Marylandben az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) nevű baloldali szervezet bevándorlókat és menekülteket képviselő kisebb csoportokkal közösen nyújtott be keresetet az elnöki rendelet felfüggesztésére. A meghallgatások a greenbelti szövetségi bíróságon még szerdán délután kezdődtek meg. A keresetet benyújtók azzal érveltek, hogy a második elnöki rendelet - az elsőhöz hasonlóan - szintén hátrányosan megkülönbözteti a muzulmánokat, ezért alkotmányellenes.



Chuang bíró megjegyezte, hogy a második elnöki rendelet az elsőhöz képest tartalmaz ugyan változtatásokat, de - mint fogalmazott - "e változtatások ellenére a nyilvános nyilatkozatok sora továbbra is meggyőző alapot szolgáltat annak megállapításához, hogy a második elnöki rendelet célja a muszlimok beutazásának régóta hangoztatott betiltása". A szövetségi bíró hangsúlyozta azt is: a rendelet egyes részletei szerinte arra utalnak, hogy az új elnöki rendelet elsődleges célja nem a nemzet biztonságának megóvása.



A marylandi szövetségi bíró nem egyszerűen az elnöki rendelet átmeneti felfüggesztését mondta ki, hanem olyan tiltó végzést hozott, amely nem csupán néhány hétig, hanem addig marad érvényben, amíg bírósági tárgyalás útján nem születik meg a végleges határozat.



A bírósági döntésről tudósító AP amerikai hírügynökség fontosnak tartotta leszögezni, hogy Theodore Chuang bírót - akárcsak a szerdán elutasító döntést hozó honolului szövetségi bírót - az előző elnök, a demokrata párti Barack Obama nevezte ki. Donald Trump elnök szerda este a Tennessee államban lévő Nashville városában a honolului döntést "a bírói hatalommal való példátlan visszaélésnek" minősítette, és kilátásba helyezte, hogy a kormányzat a legfelsőbb bíróságig is elmegy.



Az Egyesült Államok öt további tagállama (Washington, Oregon, Kalifornia, Massachusetts és New York) szintén azzal próbálkozik, hogy leállíttassa a vitatott elnöki rendeletet. Szerdán az északnyugati Washington államban fekvő Seattle-ben is megkezdődött az ügyben a bírósági meghallgatás, de a döntést még nem hozták nyilvánosságra.



Az elmúlt napokban Trump és befolyásos miniszterei - köztük Rex Tillerson külügyminiszter, Jeff Sessions, az igazságügyi tárca vezetője és John Kelly belbiztonsági miniszter is - az amerikai nemzet biztonsága szempontjából "létfontosságúnak" minősítve vette védelmébe Trump második rendeletét.



Az új rendeletből kimaradtak a január végén bejelentett első rendelet legvitatottabb pontjai, és lekerült az átmeneti beutazási tilalomban érintett országok listájáról Irak, amely hosszas tárgyalások után különleges együttműködést ígért az amerikai vízumot kérő irakiak ellenőrzése terén. Viszont a kormányzat változatlanul kilencven napra felfüggesztené a beutazást Iránból, Szíriából, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből.