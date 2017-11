Ezek a sztárügyvédek képviselik Harvey Weinsteint

Blair Berk

Harvey Weinstein zaklatással és erőszakkal vádolt hollywoodi sztárproducert Blair Berk és Benjamin Brafman fogja képviselni New Yorkban, mindketten a leghíresebb védők közé tartoznak - közölte Weinstein egyik szóvivője szerdán.New York állam ügyészsége jelenleg eljárást készít elő a producer ellen nemi erőszak miatt.

Benjamin Brafman

Berk korábban Mel Gibsont, Reese Witherspoont, Gerard Butlert és Kanye Westet is képviselte, Brafman ügyfelei között volt Michael Jackson, Martin Shkreli és Dominuique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt igazgatója, akit nemi erőszak kísérlete miatt tartóztattak le, majd ejtették a vádakat - írta a The Hollywood Reporter.A 65 éves Harvey Weinsteint, az amerikai filmipar egyik legnagyobb hatalmú producerét október eleje óta több mint hetven nő vádolta meg zaklatással vagy nemi erőszakkal.A New York-i rendőrség Paz de la Huerta színésznő feljelentése miatt nyomoz, állítása szerint hét évvel ezelőtt erőszakolta meg a producer.

Weinstein jelenleg Phoenixben vesz részt egy önkéntes elvonó programban.A nyomozást vezető Robert Boyce múlt héten elmondta, elégedett a vizsgálat állásával, folytatják a bizonyítékok gyűjtését. Mivel a producer nem tartózkodik az állam területén, letartóztatási parancsra lesz szükség ellene - tette hozzá.