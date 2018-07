Facebookozás vezetés közben: megismétlődött a ceglédberceli tragédia - megrázó videó

Bár a román belügyminisztérium kampányt indított a vezetés közbeni telefonhasználat ellen, pénteken újabb élőben közvetített haláleset történt Romániában, két tinédzser halálát okozva –Pénteken reggel négy Vrancea megyei fiatal ült be egy Nagy-Britanniából behozott jobbkormányos autóba. A közvetítés az első pillanattól ment, így jól hallani, hogy a fiatal sofőr – akinek a rendőrség közlése szerint firss jogosítványa volt – felszólítja a többieket, hogy csatolják be a biztonsági öveket, mert kezdődik a kaland. A telefont előbb az anyósülésben ülő srác próbálja ideális helyre rögzíteni, majd a sofőr is piszkálni kezdi, egészen addig, amíg be nem következik a tragikus baleset.A járműben utazó négy tini közül ketten (egy 14 és egy 18 éves fiú) a helyszínen életüket vesztették, a 19 esztendős sofőr és az anyósülésen ülő 17 éves utasa könnyebb sérüléseket szenvedtek.A rendőrség tájékoztatása szeint az autó Tâmboesti település bejáratánál egy hídpadkának ütközött és felborult, mert a sofőr nem az útra figyelt, és nagy valószínűséggel nem tartotta be a sebességkorlátozást sem.Néhány hónappal ezelőtti Ceglédbercelnél történt hasonló tragédia: a 38 éves Peter K. Szlovéniában dolgozó mezőgazdasági munká­sokat szállított haza Maros megyébe, vezetés közben azonban élőben közvetített Face­book-oldalán. Ezt akkor sem hagyta abba, mikor előzni kezdett. Éppen a videóra érkező kommenteket olvasgatta, amikor fékezés nélkül egy homokot szállító kamionba rohant, és a buszban ülő 9 ember szörnyű halált halt. Kilenc áldozat, akik után összesen tizenhat árva maradt.