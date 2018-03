Faképnél hagyták az újságírók Temesvár polgármesterét

A szabadszájúságáról elhíresült és erre büszke polgármester nem először került összetűzésbe újságírókkal, pénteken azonban, amikor prostituáltakhoz hasonlította és a társadalom élősködőinek nevezte őket, többen elhagyták a termet. A soron következő, keddi sajtóértekezletre már demonstratív tiltakozó megmozdulást szerveztek: amikor Robu megérkezett és beszélni kezdett - néhány kivétellel - kivonultak a teremből.



A liberális politikus pénteken zokon vette, hogy - a szerződéseket állítólag megkötő - elődje helyett egyes helyi lapok őt bírálták, amiért Temesvár több mint 1200 utcáján mindössze 14 munkagép takarította a havat nem sok eredménnyel. Robut az is kihozta sodrából, amikor sajtótájékoztatóját egy újságíró kérdésekkel zavarta meg, hogy a városi távhőszolgáltató felhalmozott adósságairól érdeklődjön, ami miatt a vállalat nem kapott elegendő gázt és öt napig akadozott a fűtés egyes városrészekben.



"Többféle prostitúció létezik, nemcsak az, amit a terelőutakon látni" - mondta Robu a kellemetlenkedő újságíróra célozva. Kifejtette: hiába támadják politikai ellenfelei, őt nem lehet megfélemlíteni, és az sem érdekli, ha egyes médiumok képviselői nem kíváncsiak mondandójára, mert a "legerősebb" hírforrás a városban úgyis az ő Facebook-oldala, amelynek 35 ezer követője van.



A temesvári helyi médiumok hétfőn nyílt levélben panaszolták be Robut a Nemzeti Liberális Párt (PNL) etikai bizottságánál, amiért a polgármester évek óta sértegeti őket. A dokumentum szerint az elöljárónak szokásává vált, hogy megbélyegezze az újságírókat, szemteleneknek, röhejeseknek, idiótáknak nevezve őket, megvetését pedig - egyetemi tanári karrierjére és doktori címére utalva - azzal is értésükre adta, amikor azt mondta: jellemtelen bírálói a cipőfűzőjéig sem érnek fel.



Robu a lázadásra közösségi oldalán úgy reagált: az újságírói hivatás nagyon fontos a társadalom számára, de ahogy nem mindenki nevezhető futballistának, aki a grundon labdázik, úgy nem mindenki újságíró, aki a nyilvánosság előtt megszólal, vagy publikál.