Fáklyaként lángol a 27 emeletes Grenfell-torony Londonban: halálos áldozatok is vannak - Videó, fotók

Korábban:

A londoni tűzoltóság szerint halálos áldozatai vannak a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban szerdán kitört tűzvésznek. A szerda reggeli tájékoztatás szerint az áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert, és az sem, hogy a tüzet mi okozta.Dany Cotton, a londoni tűzoltóság parancsnoka közleményében "számos" halálesetről szólt, de közölte, hogy az épület mérete és bonyolult belső szerkezete miatt az áldozatok pontos számát egyelőre nem lehet megállapítani, és a hatóságok a tűz okát sem ismerik még.Hozzátette, hogy a londoni mentőszolgálat harminc sérültet szállított öt kórházba.Kigyulladt egy huszonhét emeletes lakóház - a 120 lakásos Grenfell-torony -, London nyugati részén, mintegy kétszáz tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet.A tűz rövid idő alatt elborította a magasházat, és kora reggelre szinte teljesen elemésztette az épületet, amelynek a második emelettől felfelé jóformán csak a betonváza maradt meg.A toronyépület több ponton még reggel is lángolt, de a tűzvészt jelentős részben már sikerült megfékezni. A füstoszlop azonban London egész területéről látható.Ez az utóbbi évek legsúlyosabb épülettüze a brit fővárosban.A fővárosi tűzoltók Twitter-oldalán jelent meg először a hír, hogy mintegy kétszáz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, amelyek a toronyháznak mindegyik emeletére kiterjedtek. Rendőrségi források szerint két embert már kezelni kellett füstmérgezéssel, többen sérüléseket szenvedtek.A híradások szerint a magas toronyház óriási fáklyaként ég, félő, hogy az evakuálás után még mindig vannak benn rekedt emberek. Sok tűzoltó és mentőkocsi van a helyszínen, a tűzvész körzetét lezárták.Egy riporter azt mondta az egyik rádiós csatornának, hogy teljesen befedte őt a hamu, noha száz méterre áll a tűz helyszínétől. Szemtanúk szerint a lakók zseblámpák fényénél próbálják elhagyni az épületet, egyelőre folyik az evakuálásuk. Andy Moore, a BBC újságírója szerint megvan a veszélye annak, hogy a toronyház esetleg összeomlik.Szemtanúk arról számoltak be, hogy sokan a ház tetejére menekültek, és azt kiabálták, hogy nem tudnak kijönni, mert a folyosókat is elborította a füst - írja a BBC A Grenfell Tower a Kensington and Chelsea kerület északnyugati határán emelkedik, nem messze a karneváljairól, kirakodóvásárairól, divatos üzleteiről világhírű Notting Hill negyedtől.A városrészt kiszolgáló Hammersmith and City, illetve Circle metróvonalak helyi szakaszát a rendőrség lezárta, mivel ezek a vonalak ebben a negyedben a felszínen futnak, sőt egyes szakaszokon magasvasútként működnek, és az égő házból a szél izzó pernyét, törmelékeket hord a pályákra.Mindkét irányban lezárták a kelet-nyugati irányú A40-es gyorsforgalmi utat is.Szerda reggelig a rendőrség nem közölt pontos adatokat a sérültek számáról, sem arról, hogy a tűzvésznek vannak-e halálos áldozatai, de az első, nem hivatalos értesülések szerint legalább harmincan megsérültek.Szemtanúk arról számoltak be, hogy többen az égő épületben rekedtek.Nick Paget-Brown, a Kensington and Chelsea kerület tanácsának vezetője a Sky News brit hírtelevíziónak szerda reggel azt mondta: a hatóságok jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy hányan tartózkodhattak a toronyházban a tűz kitörésének pillanatában.Sadiq Khan, London polgármestere közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a sürgősségi szolgálatokkal.A környéken több befogadóközpontot létesítettek az épület körzetéből kitelepített lakók számára.A toronyházban a Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő vállalata 2015-2016-ban jelentős felújítási munkákat végzett.