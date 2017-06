Fegyvernepperrel seftelt a The Wall Street Journal rovatvezetője, elbocsátották

Forrás: jay-solomon.com

A hírt Paul Beckett, a lap washingtoni irodavezetője jelentette be szerdán, egy hirtelenjében összehívott szerkesztőségi értekezleten, miután egyeztetett a lap vezetőivel New Yorkban. Részletek közlése nélkül Beckett leszögezte:. Nem tért ki Solomon helyzetére, csupán annyit közölt, hogy a részleteket majd az AP hírügynökség hamarosan nyilvánosságra kerülő oknyomozó riportjából mindenki megtudhatja.A szerkesztőségi értekezletről kiszivárogtak a hírek az amerikai sajtóba, több orgánum is foglalkozott vele. Majd pár órán belül az AP megjelentetett egy cikket, amelyben egyebek mellett arról esik szó, hogyAz AP riportja szerint hosszú éveken keresztül Azima volt a külpolitikai újságíró egyik tájékoztató forrása is. A hírügynökség birtokába került több ezer e-mail - amelyekről a fegyverkereskedő ügyvédje azt mondta, hogy hackerek lopták el őket -, ezekből derült ki az újságíró és a fegyverkereskedő üzleti kapcsolata is. Az AP eredetileg csak a fegyverkereskedő üzleteiről akart írni.

A hírügynökség rábukkant egy olyan elektronikus levélre is, amelyben az újságíró azt írta:. Egy másik e-mailben Azima tájékoztatta az újságírót egy, az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő, amelynek értelmében az emírségek "felderítő repülőgépekhez jutna, amelyekkel kémkedhetne a közeli Iránon belüli történésekről". Az e-mailek tanúsága szerintA The Wall Street Journal szerda este közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta:. "Nagyfokú aggodalommal töltenek el bennünket Jay Solomon cselekedetei és gyenge ítélőképessége. A riportban megfogalmazott állítások súlyosak" - hangsúlyozták. A dokumentumban kiemelték, "miközben mi is folytatjuk a magunk vizsgálatát, arra a következtetésre jutottunk, hogy Solomon úr megsértette mind a riporteri munkájával járó etikai kötelezettségeket, mind a lap elvárásait.