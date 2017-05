Fehér Ház: Donald Trump csak megjegyzést tett, nem fenyegette az FBI volt igazgatóját

Spicer szóvivőt a szokásos napi sajtóértekezletén szinte csak James Comey FBI-igazgató keddi elbocsátásáról, és az azt követő fejleményekről kérdezték.



Spicer, miután többször is megismételte, hogy Trump elnök nem fenyegette meg Comey-t, leszögezte: az elnök nem készített felvételeket a volt FBI-igazgatóval folytatott beszélgetéseiről. "Nincs több hozzátennivalóm" - közölte.



Donald Trump péntek reggeli Twitter-bejegyzéseinek egyikében azt írta: James Comey jól teszi, ha nem kezd kiszivárogtatni információkat a sajtónak, mert csak reménykedhet, hogy nem készültek felvételek a beszélgetéseikről.



A szóvivő nem válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek azt feszegették: igaz-e, amit az elnök egy másik miniblog-bejegyzésében írt arról, hogy rendkívüli aktivitása miatt a munkatársai a sajtótájékoztatókon nem is tudják pontosan közvetíteni a történéseket. "Ezek szerint nem értesül mindenről, ami történik?" - szegezték a kérdést a szóvivőnek, aki azzal válaszolt, hogy igyekszik mindenről információkhoz jutni, kollégáival együtt éjt nappallá téve dolgozik, de Trump elnök tényleg nagyon aktív, nagyon sok minden történik vele.



Arra a kérdésre válaszolva, amely Oroszországnak az amerikai politikába történő állítólagos beavatkozását firtatta, Sean Spicer hangsúlyozta: "egy hamis narratíva ellen harcolunk."



Közben az amerikai sajtóban egymás után bukkannak fel részletek Donald Trump és James Comey konfliktusáról.



A CNN hírtelevízió meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Trump akkor haragudott meg Comey-ra, amikor az FBI vezetője nem volt hajlandó "hűségnyilatkozatot" tenni neki azon a bizonyos januári vacsorán, amelyről Trump az egyik csütörtöki interjújában említést tett.



Az elnök csütörtökön azt mondta az NBC televíziónak: Comey három különböző alkalommal is megerősítette neki, hogy ő nem alanya az FBI vizsgálatának. Az egyik ilyen alkalom pedig az a vacsora volt, amelyre beiktatása után néhány nappal hívta meg az FBI igazgatóját.



Erről a januári vacsoráról nyilatkozott az MSNBC televíziónak James Clapper, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) volt igazgatója, aki egyébként nem volt ott a vacsorán. Clapper azt fejtegette, hogy Comey igencsak kényelmetlenül érezte magát, mert féltette a saját és az FBI függetlenségét. "De egy elnök meghívását nem lehet visszautasítani" - fogalmazott a hírszerzés volt csúcsigazgatója.



Clapper a Trump-kampánycsapat és Oroszország közötti vélelmezett összejátszásra is kitért. Módosított korábbi álláspontján. Míg a szenátusi meghallgatáson azt mondta, hogy nincsenek bizonyítékok ilyen összejátszásra, pénteken az MSNBC-nek már úgy fogalmazott: lehet erre bizonyíték. Magyarázattal nem szolgált. Azt hangsúlyozta: arra van szükség, hogy a Trump-kormányzat fölött sűrűsödő felhőket eloszlassák.



James Clapper interjúját valamennyi nagy amerikai tévéállomás átvette az MSNBC televíziótól.



Közben több amerikai televízió is arról adott hírt - meg nem nevezett forrásokra hivatkozva - hogy James Comey nem tart attól, hogy bármiféle kompromittáló hangfelvételt hoznának nyilvánosságra róla.



Korábban:



Donald Trump óva intette a szivárogtatásoktól az elbocsátott FBI-igazgatót



Az elnök a péntek reggel írt Twitter-bejegyzéseinek egyikében támadta a volt FBI-igazgatót.



"James Comey, mielőtt szivárogtatni kezd a sajtónak, reménykedjen csak, hogy nem készültek +felvételek+ a beszélgetéseinkről" - fogalmazott az első Twitter-bejegyzésben az elnök.



Majd később újabb miniblog-bejegyzésben James Clappert, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DIA) volt vezetőjét idézve méltatlankodott: "Mikor lesz már vége ennek, ha maga James Clapper és mindenki más is, aki tisztában van a boszorkányüldözéssel, azt mondja, nincs összejátszás".



Trump ezzel Clapper szenátusi meghallgatására utalt, melynek során a volt hírszerzési csúcsfőnök azt mondta: nincs tudomása arról, hogy lenne bármiféle bizonyíték is Trump elnökválasztási kampánycsapata és Oroszország összejátszására.



Az elnök pénteken reggel összesen hét Twitter-üzenetet tett közzé. Ezek közül az egyikben az amerikai-kínai kereskedelemről írt, a többiben a Comey elbocsátása utáni helyzetre reagált.



Az egyik bejegyzésben azt pendítette meg, hogy talán a legjobb lenne berekeszteni az összes sajtótájékoztatót a Fehér Házban, és "a pontosság kedvéért írásban kiadni a válaszokat".



Az okot egy másik miniblog-bejegyzésben adta meg: "Nagyon aktív elnök vagyok, akivel rengeteg dolog történik, ezért lehetetlenség, hogy a munkatársak tökéletes pontossággal fogalmazzanak az emelvényen!"



Majd ismét a szerinte hamis híreket közlő médiát ostorozta, s egy újabb bejegyzésben azt állította, hogy az Oroszország és a Trump-csapat közötti összejátszás történetét a demokraták agyalták ki, hogy ezzel magyarázhassák választási vereségüket.