Fehér Ház: lehet, hogy nem segíti a békét az izraeli telepépítés

A Fehér Ház csütörtöki közleményében ugyanakkor leszögezte, "nem hisz abban", hogy a már létező telepek akadályozzák a békét.



Donald Trump amerikai elnök kormányzata "nem foglalt hivatalosan állást" az izraeli telepespolitikával kapcsolatban, és várja, hogy a kérdésről eszmét cseréljen az izraeli kormányfővel - hívták fel a figyelmet.



Benjámin Netanjahu február 15-én látogat a Fehér Házba.



A Fehér Ház közlése kommentárok szerint változást jelenthet az izraeli telepespolitikának Trumptól várt megközelítésében, megfigyelők szerint ugyanis az izraeli jobboldal azt remélte, az választási kampányában Izrael-barát politikát hangoztató új amerikai elnök - elődjével ellentétben - nem fogja a ciszjordániai és kelet-jeruzsálemi építkezéseket ellenezni. Erre utalt az is, hogy Trump elítélte az ENSZ Biztonsági Tanácsának decemberi határozatát, amely szerint az izraeli telepek építésének nincs jogi alapja, és felszólította a Izraelt a telepeslakások építésének azonnali beszüntetésére.



Izrael mintegy hatezer új telepeslakás felépítését jelentette be Donald Trump amerikai elnök január 20-i hivatalba lépése óta, ezzel magára vonva a nemzetközi közösség bírálatát, amelyből azonban - szemben a korábbi hasonló esetekkel - hiányzott az amerikai vezetés hangja. Ugyanakkor szerdán és csütörtökön felszámoltak egy törvényellenesen, palesztin magántulajdonon létrehozott telepet.



A Fehér Ház közleményét II. Abdalláh jordániai király és Donald Trump rövid találkozója előzte meg Washingtonban. A The New York Times amerikai napilap szerint a jordániai király látogatásának célja az volt, hogy megkérje az elnököt: ne hagyja figyelmen kívül az arab aggodalmakat sem. Jordániát kifejezetten aggasztja, hogy Trump ígéretet tett az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe történő áthelyezésére, amivel az Egyesült Államok elismerné Jeruzsálemet Izrael fővárosának - jegyezte meg az amerikai lap.