Fehér házi tanácsadó lett Trump veje

Az ingatlanokkal foglalkozó Jared Kushner Trump idősebbik lányának, Ivankának a férje, s már a kampányban is Trump egyik legfontosabb tanácsadója, a színfalak mögött az egyik legbefolyásosabb embere volt. Fehér házi megbízatásáról Trump megválasztása óta folyamatosan jelentek meg sajtóhírek.



Kushner az elnökválasztás óta közvetítőként tevékenykedett az átmenetért felelős csapat és a külföldi kormányok között, izraeli tisztségviselőkkel tartotta a kapcsolatot, vasárnap pedig Boris Johnson brit külügyminiszterrel találkozott.



Donald Trump a kinevezéssel kapcsolatban kiadott közleményében méltatta vejét, közölte: Kushner "felbecsülhetetlen tagja lesz a csapatomnak, miközben megtervezem és végrehajtom ambiciózus céljaimat".



Bár közeli hozzátartozó magas rangú pozícióba emelése etikai és jogi kérdéseket is felvet, Trump közölte: büszke, hogy kormányában központi szerepet fog játszani Kushner. Jamie Gorelick, Kushner ügyvédje szerint a nepotizmust tiltó törvény nem terjed ki a Fehér Házra.



A választási kampányig politikai tapasztalattal nem bíró Kushner kinevezésével kapcsolatban közölte: "Megtiszteltetés a hazámat szolgálni". A 36 éves üzletember ügyvédje szerint Kushner lemond családja ingatlanvállalkozásának vezérigazgatói tisztségéről, ahogy a New York Observer című hetilap tulajdonosi jogait sem fogja gyakorolni. Az ügyvéd hozzátette, hogy Trump veje nem fogja felvenni fizetését, és "jelentős eszközöket" fog elidegeníteni.



Az átmenetért felelős csapat tisztviselői közölték azt is, hogy a kampányban ugyancsak fontos szerepet játszó Ivanka Trump nem fog hivatali tisztséget betölteni a Fehér Házban, a háromgyerekes anya a Washingtonba költözésre akar koncentrálni. Egy névtelenül nyilatkozó forrás ugyanakkor elejtette az AP amerikai hírügynökségnek, hogy Ivanka üzleti érdekeltségei összeférhetetlenséget jelentenének egy hivatali pozíció esetén.



Gorelick azonban azt közölte: Ivanka is lemond a Trump Organisation (a családi ingatlanvállalat), valamint divatvállalatainak vezetői posztjairól.