Fél évre eltűnik az emberek szeme elől a prágai látványosság

Leállt és fél évre eltűnik az emberek szeme elől a prágai Óvárosi városháza híres csillagászati órája, az Orloj.



Az apostolokat, majd az aranykakas utolsó kukorékolását reggel kilenckor hosszú percekig tartó tapssal köszöntötte az a szokatlanul nagyszámú turista, aki még látni szerette volna az Orlojt a féléves kényszerszünet előtt.



A prágai Óvárosi városháza tavaly áprilisban kezdődött komplex felújítása keretében most ugyanis az Orloj került sorra. A cseh főváros egyik legfőbb idegenforgalmi látványosságának alkotóelemeit a szakemberek először megjelölik és összeírják, majd szétszerelik, hogy fél év alatt teljes egészében kitisztíthassák, felújíthassák és elvégezzék a szükséges alkatrészcseréket.



A tervek szerint lecserélik mindazokat a modern elemeket, amelyeket a 2. világháború utáni felújításkor szereltek az órába, a különböző acélhuzalokat például újra kenderből készült zsinórokra cserélik.



A prágai szakemberek azt ígérik, hogy a következő hónapokban, amikor a csillagászati órát javítják, az Orlojt eltakaró állványra videovetítésekkel pótolják a varázslatos hangulatot.



Az Óvárosi városháza tornyát legutóbb a múlt század nyolcvanas éveiben újították fel. A tornyot, amely Prága egyik leglátogatottabb műemléke, évente mintegy 700 ezer ember keresi fel.



A torony felső karzatáról gyönyörű kilátás nyílik a városra, különösen a történelmi központra. A mostani felújítás költségeit 46 millió koronára (529 millió forint) tervezték.



Az Óvárosi városháza teljes felújításának befejezését jövő nyárra tervezték. Szakértők szerint azonban számolni kell azzal, hogy a javítások elhúzódhatnak.



Petr Skála, az Orloj órásmestere és kezelője szerint a megnyitás legutolsó lehetséges napja 2018. október 28., Csehszlovákia megalakulásának századik évfordulója.



A prágai Óvárosi városházát 1338-ban alapították, több épületből áll. A neogótikus szárnyat a 2. világháborúban bombatalálat érte, ezért le kellett bontani.



Az épületegyüttes kiegészítésére az utóbbi évtizedekben több pályázatot is kiírtak, de eddig egyik sem volt sikeres, valamint egyetlen elképzelést sem valósították meg.



Az óvárosi városháza tornyának külső falán elhelyezett csillagászati óra, az Orloj első változata 1410-ben készült, de szerkezetét azóta többször is tökéletesítették az évszázadok során.



A pontos idő mellett a napokat, hónapokat, a Hold és a Nap fázisait is mutatja a 15. század elején Kadani Mikulás órásmester és Jan Sindel csillagász által készített szerkezet.



Az órát később Hanus mester tökéletesítette, akit a városi tanácsnokok a legenda szerint megvakíttattak, hogy másnak ne tudjon hasonlót készíteni. Az alkotó akkor bosszúból állítólag leállította a szerkezetet.



Az óramű háromnegyede ma is eredeti, csupán kisebb részét cserélték ki 150 évvel ezelőtt korszerűbb darabokra. Most ezeket a darabokat az eredeti anyagokból készült elemekkel tervezik helyettesíteni.