Fél évvel meg akarja hosszabbítani a határellenőrzést Svédország

A svéd kormány fél évvel meg akarja hosszabbítani a május 12-ig érvényes ideiglenes határellenőrzést a Dániával és Németországgal közös határokon - jelentette be csütörtökön a svéd igazságügyi miniszter a Svéd Rádiónak nyilatkozva.



Morgan Johansson kifejtette: belbiztonsági okok miatt szükségesnek tartják, hogy ellenőrizzék a Svédországba érkező emberáradatot. Az elmúlt években "nagy számban láthattunk terrortámadásokat Európában, ami minket is érintett".



Stockholmban tavaly áprilisban az üzbég Rahmat Akilov öt embert halálra gázolt és 14 embert megsebesített, amikor egy lopott teherautóval több száz méteren át száguldott a belváros egyik sétálóutcáján, majd az egyik üzletbe csapódott.



A svéd igazságügyi tárca vezetőjének elmondása szerint hetente átlagosan 150-200 embert tartóztatnak fel a hatóságok a határ mentén.



Svédország egyike a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezetbe tartozó 26 állam közül azoknak, amelyek 2015-ben, a bevándorlók és menedékkeresők százezreinek Európába érkezését követően belső határellenőrzést vezetett be. Svédországon kívül Franciaország, Németország, Dánia és - a nem EU-tag - Norvégia is alkalmazza a határellenőrzést ideiglenesen.



Ezek közül az országok közül Franciaország volt az egyetlen, amely biztonsági okokra hivatkozva vezetett be ideiglenes határellenőrzést, a 2015-ös párizsi terrortámadások után, a többi ország a migrációs válsággal indokolta döntését. Az Európai Bizottság 2017 végén azonban jelezte, hogy nem fogja engedélyezni az ideiglenes határellenőrzés meghosszabbítását a migrációval kapcsolatos okokra hivatkozva, mert meglátása szerint a válság már stabilizálódott. A többi ország azóta biztonsági okokra hivatkozva kéri az ideiglenes határellenőrzés alkalmazásának meghosszabbítását.