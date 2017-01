Fél Olaszország hó és jég alatt van

Visszatért a rendkívüli hideg Olaszország középső és déli részére, ahol az előrejelzések szerint még péntekig hó és fagy uralkodik - figyelmeztetett az olasz katasztrófavédelem hétfőn.



Emilia-Romagna tartománytól egészen a déli Pugliáig ismét havazik az Appennineken már 100-200 méteres magasságtól.



Az olasz autósztráda-társaságok több térségben riasztást adtak ki, a legmagasabb fokozatút a Rómától az Adriai-tengerpartig haladó A24-es sztrádán a sűrű havazás és a nagy erejű széllökések miatt.



Abruzzo tartományban több mint negyvenezer otthonban maradtak áramszolgáltatás nélkül. Chieti városát egyméteres hó takarja be.



Az adriai tengerparti Pescarában kedden is zárva tartanak az iskolák a hóriadó miatt.



Hétfő estétől a Bologna és Firenze közötti sztrádaszakaszon is nehézzé vált a közlekedés a havazás miatt. A hó és a jég miatt több országút és sztrádaszakasz is járhatatlan a déli Basilicata, Molise és Puglia tartományban, ahol továbbra is zárva tartanak az oktatási intézmények, és majdnem teljesen megbénult a tömegközlekedés.



Az iskolák egész Olaszországban fűtési gondokkal küszködnek, az olasz oktatási miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy az oktatási intézményeket ne fűtsék megfelelően a hidegben.



A nagy erejű, akár óránkénti száz kilométeres szél miatt a toscanai Firenzében lezárták a Pitti-palota mögötti Boboli-kertet, Livorno városában pedig a közparkokat egészen szerdáig.