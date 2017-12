Felavatják a Magyarország segítségével helyreállított templomot Olaszországban

A templomavatáson Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárállamtitkár vesz részt. Tolentinóban hónapok óta készülnek a földrengésben megrongálódott templom újraavatási ünnepségére. Az eseményt szervező Andrea Carradori, a templomot működtető Szent Szív társaság perjele az MTI-nek elmondta, hogy Tolentino egész lakossága várja Magyarország képviselőit, hogy rajtuk keresztül mondjanak köszönetet a magyaroknak a segítségért. A magyar kormány finanszírozta templom megnyitását a helyi körzeti televíziók szombaton egyenesben közvetítik.



"A tolentinói templom megnyitása példaértékű egész Közép-Itáliában, mivel ez a legelső és egyben az egyetlen középület, amely támogatást kapott ráadásul külföldről. Így a Magyarország finanszírozta tolentinói templom az újjászületés jelképévé vált" - hangsúlyozta Andrea Carradori. A Marche tartományban, a majdnem húszezres lakosú Tolentino központjában álló Szent Szív- és Szent Benedek-templom tavaly az október 30-i földrengésben károsult meg. A templom és a szomszédos sekrestye falai és boltívei mindenhol végigrepedtek, a latin feliratú márványtáblák és díszítések darabokra törtek, az épületegyüttes omlásveszélyessé vált. A homlokzat hét centiméterrel mozdult el a földrezgésekben, és szabályosan levált az épület többi részétől. A misét attól kezdve egy szomszédos szabadidő-teremben mutatták be. A földrengés után néhány héttel Andrea Carradori, aki egyébként a helyi iskola zenetanára, segítségkérő levelet írt Orbán Viktornak.



Akkor Andrea Carradori úgy nyilatkozott, a sajtóban Magyarországról és a magyar miniszterelnökről olvasott hírek alapján azt gondolta, a magyar kormányfő az egyetlen jelenleg Európában, aki védelmébe veszi és őrzi a keresztény értékeket. A magyar kormány karácsonykor jelentette be, hogy segítséget nyújt Tolentino templomának helyreállításához 150 millió forinttal. Az összeget teljes egészében a templom restaurálására fordították, amely szünet nélkül folyt, egyedül az augusztusi Nagyboldogasszony ünnepére álltak le néhány napra. A restaurálás időszakában a bejáratnál tábla hirdette, hogy "Ezt a templomot a magyar kormány restaurálja, és teszi biztonságossá. Köszönjük". Szíjjartó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 8-án látogatott a tolentinói templomhoz. A templom új harangjait október 24-én szentelték fel. A mostani megnyitást december 9-re időzítették, mivel ennek a napnak az estéjén kezdődik a térségben nagy tiszteletben tartott Loreto-i Szűz Mária ünnepére tartott virrasztás. Ezt megelőzően adják át a helyreállított templomot, hogy a hívők utána már itt tudjanak részt venni a vigílián. A templom kapuját szombat délután Nazzareno Marconi , Macerata-Tolentino püspöke nyitja meg.



Az avatáson Balog Zoltán és Soltész Miklós mellett részt vesznek a Vatikán képviselői és az Olaszországban szolgáló magyar papok. A szertartáson olaszországi magyar zarándokok is részt vesznek Varga Lajos váci segédpüspök vezetésével. Az 1805-ben alakult, csak Tolentinóban több mint negyven főt számláló laikus Szent Szív-társaságot csuhásoknak (Sacconi) is nevezik a húsvét pénteki passión viselt öltözékük miatt. A Szent Szív templomban a régi rítusú, latin nyelvű misét celebrálják. A magyar kormány a 2009-es abruzzói földrengés után a szintén súlyos károkat szenvedett Capestrano városában Kapisztrán Szent János szülőházának helyreállításában is segített a budapesti I. kerülettel közösen.