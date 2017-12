Felavatták a Magyarország segítségével helyreállított templomot Olaszországban

A templom kapuit Nazzareno Marconi püspök nyitotta meg, az ünnepségen részt vett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet, Varga Lajos váci segédpüspök, valamint Andrea Carradori, a Szent Szív Társaság perjele és a Vatikán képviselői.



Balog Zoltán kegyelmi pillanatnak nevezte a templom újranyitását. Felidézte, hogy a település egy éve levélben kért segítséget Magyarországtól a templom helyreállításához. Itáliából évszázadok óta érkeztek Magyarországra papok, művészek és tudósok - fogalmazott, megemlítve Gellért püspököt és Kapisztrán Szent Jánost. "Most mi jöttünk el Tolentinóba" - folytatta. Hangsúlyozta, hogy a segítség jelképes, Magyarország nem gazdag ország, de gazdaságilag eljutott arra a szintre, hogy tud segíteni: a Hungary Helps program révén, amely segítséget nyújt a keresztényeknek Szíriában, Irakban vagy épp afrikai diákoknak ad ösztöndíj-lehetőséget Magyarországon. Magyarország 150 millió forinttal támogatta a templom helyreállítását. Andrea Carradori tavaly december 8-án küldte el levelüket Orbán Viktor miniszterelnöknek.



Egy év elteltével sikerült megnyitni a templomot - mutatott rá. A Szent Szív- és Szent Benedek nemcsak az első templom, hanem az első középület, amely a földrengés után megnyitotta kapuit, Tolentinóban az összes többi templom zárva van még. A templomba tábla került a magyar és az olasz zászlóval, amely emlékeztet arra, hogy a magyar kormány finanszírozta a helyreállítást. A helyi lakosok - mint azt a közmédiának elmondták - nagyon várták a templom újranyitását, mert az viszonyítási pont számukra. Sok olaszországi magyar is elment az ünnepélyes megnyitóra. Giuseppe Pezzanesi polgármester hangsúlyozta, hogy a templom újranyitása történelmi pillanat, amelyet a település sohasem felejt el, az olasz és a magyar nép közötti kötelék most már örökérvényű. Bejelentette, hogy testvérvárosi kapcsolatra lépnek Nagykőrössel. Az 1805-ben alakult, csak Tolentinóban több mint negyven főt számláló laikus Szent Szív Társaságot csuhásoknak (Sacconi) is nevezik a húsvét pénteki passión viselt öltözékük miatt.



A Szent Szív templomban a régi rítusú, latin nyelvű misét celebrálják. A magyar kormány a 2009-es abruzzói földrengés után a szintén súlyos károkat szenvedett Capestrano városában Kapisztrán Szent János szülőházának helyreállításában is segített a budapesti I. kerülettel közösen.