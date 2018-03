Felesége talált rá a sztár holttestére - önkezével vettet véget életének

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély számot!

Holtan találták otthonában Dzso Min Ki dél-koreai színészt, aki ellen szexuális zaklatás miatt folyt rendőrégi vizsgálat.Dzso Min Ki holttestét felesége találta meg péntek délután. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, de valószínűleg önkezével vettet véget életének. Az öngyilkossági ráta Dél-Koreában nagyon magas, globálisan a legmagasabbak közé tartozik.Az 53 éves sztárt, aki egy helyi egyetemen drámát is oktatott, nyolc volt diákja vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, illetve nem megengedhetően viselkedett velük. Dzso eleinte tagadta az ellene felhozott vádakat, de később bocsánatot kért. A vádak miatt lemondott tanári állásáról, és karrierje is kettétört. A jövő héten hallgatta volna ki a rendőrség a zaklatási ügyekkel kapcsolatban.A színész egyike volt annak a több tucatnyi befolyásos személyiségnek, akiket az utóbbi időben a MeToo mozgalom terjedése révén szexuális zaklatással vádoltak meg áldozatai.A dél-koreai MBC televízióban pénteken a nemzetközileg elismert dél-koreai filmrendezőt, Kim Ki Dukot (Piéta, Bin jip - Lopakodó lelkek, Az irgalmas lány) is szexuális erőszakkal vádolták meg.A műsorban egy filmipari szakember állította, hogy Kim Ki Duk stábjának egy női tagja kereste fel sírva, és azt állította, hogy a rendező felcsalta a hotelszobájába és szexuális aktusra kényszerítette.A magát fel nem fedő nyilatkozó hozzátette: a történtek után a nőt és őt is kizárták Kim következő filmjéből. A férfi azt is elmondta: hallott róla, hogy egy stábtag állapotos lett Kimtől, de el kellett vetetnie a gyermeket.Az MBC keddi oknyomozó műsorában három színésznő vádolta meg Kimet azzal, hogy szexuális együttlétet követelt tőlük, és egy filmforgatás alatt egyiküket meg is erőszakolta. A vádlók egyike az a színésznő, aki tavaly azért jelentette fel a világhírű rendezőt, mert a Moebius című filmje forgatása alatt, 2013-ban szidalmazta, sértegette, sőt egy alkalommal pofon vágta, továbbá arra akarta kényszeríteni, hogy anyaszült meztelenül szerepeljen egy jelenetben.A megrázó vallomások sokkolták a dél-koreai filmvilágot.Kim Ki Duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból. A 2004-es berlini filmfesztiválon az Ezüst Medve-díjat nyerte el Az irgalmas lány című filmdrámájával, 2011-ben pedig Arirang című dokumentumfilmje kapott Un Certain Regard-díjat a cannes-i fesztiválon.Azt még nem tudni, hogy Kim legutóbbi, a Berlinalén is vetített The Time of Humans című filmjét forgalmazzák-e majd Dél-Koreában vagy külföldön.