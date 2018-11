Félezer bűnöző a karavánban - Nőket és gyerekeket tolnak maguk előtt

Az információkat a belbiztonsági tárca tisztségviselői egy telefonos konferencián közölték újságírókkal. Mint elmondták: "a karaván tagjainak többsége nem nő és gyermek, hanem egyedülálló fiatal férfi". A nőket és a gyermekeket előre küldték, hogy elsőként ők jelenjenek meg az amerikai határnál, rokonszenvet ébresztve mind a mexikóiakban, mind az amerikaiakban - állították.



A belbiztonsági szakemberek szerint jelenleg mintegy hatezer migráns tartózkodik Tijuanában, amely a kaliforniai San Diegóval szemben, a mexikói oldalon fekszik.



Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) riportot közölt a tijuanai helyzetről. A mexikói város utcáin a helybéliek felvonulással tiltakoztak a migránsok ellen. A tüntetők Donald Trump amerikai elnök jelszavát - Amerika az első! - kölcsönözve azt skandálták: "Mexikó az első!" Az NPR riportere által megszólaltatott tijuanaiak egyike azt mondta: "azt akarjuk, hogy a karaván menjen el innen, ezek lerohannak bennünket". A migránsokat elutasítók táblákat tartottak a magasba, rajtuk a felirattal: Nem az illegálisokra!, Nem az invázióra!, Mentsük meg Tijuanát! és Mexikó az első!.



A migránsok valószínűleg sokáig maradnak Tijuanában. Az Egyesült Államok területére illegálisan nem léphetnek be, menedékkérelmük elbírálása azonban hónapokig eltarthat, kivált most, hogy az amerikai kormányzat november elején lépéseket tett, hogy megnehezítse a menedékkérők bejutását.



A Fox televízió idézte Juan Manuel Gastélum tijuanai polgármestert, aki "trógereknek" nevezte a migránskaraván tagjait, és hétfőn azt mondta: a városvezetés azzal számol, hogy a migránsok még legalább hat hónapig Tijuanában lesznek.



Hétfőn Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter utasítására tovább szigorították a határok védelmét. Az amerikai-mexikói határ kaliforniai szakaszán újabb szögesdrótos kerítéseket húztak fel. Lezárták az egyik forgalmas határátkelőhelyet is, San Ysidro városkánál, ahol szintén több sorban szögesdrótos kerítést állítottak fel.