Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az Andrej Babis cseh miniszterelnököt zsaroló hacker

Amennyiben az EET-t (a vásárlások elektronikus nyilvántartásáról szóló törvényt) elfogadják, keményebbek és eléggé brutálisak leszünk. Te StB-s, ez az utolsó figyelmeztetés"

Egyéves, huszonnégy hónapra felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy 20 éves ostravai hacker, aki Andrej Babis cseh miniszterelnököt zsarolta - ismertette csütörtökön Lukás Delong törvényszéki szóvivő az ostravai kerületi bíróság múlt héten hozott ítéletét.A bíróság abban találta bűnösnek a fiatal férfit, hogy két évvel korábban az akkor még pénzügyminiszteri tisztséget ellátó Babisnak ismételten fenyegetéseket küldött a közösségi médián keresztül.A felfüggesztett szabadságvesztés mellett a férfi számítógépét is lefoglalták.Az elítélt tagja volt az Anonymous hackercsoportnak. A többi között azt követelte, hogy Babis vonja vissza az új cseh szerencsejáték-törvény egyes rendelkezéseit. E célból Babis feleségéről és gyermekeiről készült felvételeket küldött az akkori tárcavezetőnek.- írta egyik fenyegető üzenetében a fiatal férfi, utalva arra, hogy Babis neve szerepel az egykori kommunista állambiztonság (StB) ügynöklistáján. Babis szerint jogosulatlanul szerepel neve a lajstromon.Később már azzal zsarolta Babist, hogy lányának adatait erotikus társkereső oldalakon fogja közzé tenni.Az ügyészség azt is szemére vetette a 20 éves férfinak, hogy kibertámadásokhoz szükséges programokat telepített számítógépére.A támadások nem kizárólag Babis ellen irányultak, de cseh kormányhivatalok és a pénzügyminisztérium ellen is.