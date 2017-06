Felmerült, hogy korruptak lehettek egyes Európa Parlamenti képviselők

Az Európa Tanács (ET) független korrupcióellenes szakértői testületet hozott létre, ugyanis felvetődött, parlamenti közgyűlésének több tagja is érintett lehet ilyen ügyekben - közölte az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke az MTI-vel hétfőn.



Németh Zsolt a parlamenti közgyűlés ötnapos strasbourgi ülésének első, hétfői napjának vitáját követően elmondta: a korrupciós ügy felgöngyölítésére és a közgyűlés működésének átvilágítására független, külső vizsgálócsoport felállítását kezdeményezte az Európa Tanács.



Lapértesülések szerint Pedro Agramunt, a közgyűlés elnöke is érintett lehet abban az ügyben, amelyben Azerbajdzsán 2 millió eurót fizetett a testület egyes tagjainak azért, hogy jelentésükben kedvezőbb képet fessenek az országban fogva tartott politikai foglyok helyzetéről.