Felszámolta a konszern központi tervezési osztályát a Samsung

A csoport mintegy kétszáz kiválasztott felső vezetőjéből álló tervezési osztályt irányító Choi Gee-sung alelnök és Chang Choong-ki elnök lemondott posztjáról. A tervezési osztály feladata volt egyebek között a kormányzati kapcsolatok ápolása is.



A bejelentés szerint az új cégstruktúrában a Samsung csoport tagvállalatai önállóan állítják majd fel üzleti terveiket és igazgatótanácsaik önállóan hozzák meg döntéseiket. A keddi közlemény nyitva hagyta a csoport tagvállalatai közötti koordináció kérdését.



A hivatalából az alkotmánybíróság döntéséig felfüggesztett dél-koreai elnök Pak Gun Hje (Park Geun Hye) korrupciós ügyével foglalkozó rendkívüli bizottság kedden elrendelte a Samsung-birodalom de-facto irányítója, a letartóztatásban lévő Lee Jae-yong alelnök vád alá helyezését megvesztegetés és sikkasztás vádjával.



Az üzleti körökben Jay Y. Lee néven is ismert Lee Jae-yong, a konszern alapítója és elnöke Lee Kun-hee legidősebb leszármazottjaként és egyetlen fiú gyermekeként a Samsung-birodalom örökösének számít. A Dél-Koreában a "Samsung koronahercegeként" is ismert Lee az ország harmadik leggazdagabb embere, vagyona mintegy 7,9 milliárd dollárra tehető.