Felszámoltak egy terrorcsoportot Tunéziában

Felszámoltak Tunéziában egy 13 fős terrorcsoportot, amely "titkos találkozókat tartott egy mecsetben", és fiatalokat toborzott a dzsihád számára - közölte szerdán a tunéziai belügyminisztérium.



A csoport a Földközi-tenger partján fekvő Szúsza közelében tevékenykedett, vagyis azon a környéken, ahol 2015 júniusában egy fegyveres férfi 38 turistával végzett egy strandon.



Egy héten belül ez a hetedik hasonló bejelentés a tunéziai hatóságok részéről; december 25. óta már több mint 70 feltételezett dzsihadistát vettek őrizetbe.



A most felszámolt csoport 13 tagját kedden kihallgatták a Szúszától északra fekvő Herglában. A 22 és 43 év közötti gyanúsítottak bevallották, hogy 12 fiatalt toboroztak és küldtek el a konfliktusövezetekbe, Szíriába, Irakba vagy Líbiába. A belügyi tárca közleménye szerint azt is elismerték, hogy kapcsolatban állnak egy olyan szervezet vezetőjével, amely az Iszlám Maghreb al-Kaidája (AQMI) nevű terrorszervezethez köthető.



A 2011-es népfelkelés óta Tunéziában szélesedik a dzsihadisták befolyási övezete, akik az észak-afrikai országban már több mint száz katona és rendőr, mintegy húsz civil, valamint 59 külföldi turista haláláért tehetők felelőssé a hivatalos adatok szerint.



A kormányzati adatok szerint 3 ezer tunéziai állt dzsihadista szervezetek kötelékébe, de az ENSZ úgy véli, hogy az a szám valójában az 5500-at is eléri. A tunéziai belügyminiszter keddi közlése szerint 2012 és 2016 között 800 terrorista, köztük 30 nő tért haza Tunéziába a konfliktuszónákból. Közülük 198-an már börtönben ülnek, több mint százan pedig házi őrizetben vannak.