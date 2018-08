Felvételt tett közzé az Iszlám Állam a csecsenföldi támadások állítólagos végrehajtóiról

A csecsenföldi rendőrök elleni támadások állítólagos végrehajtóiról tett közzé videofelvételt szerdán az Aamák hírügynökség, a támadássorozatot magára vállaló Iszlám Állam dzsihadista szervezet szócsöve.



A Reuters hírügynökség szerint a felvételen négy fiatalkorú látható, amint orosz nyelven hűséget fogadnak Abu Bakr al-Bagdadinak, a terrorszervezet vezetőjének. Hárman közülük késeket suhogtatnak, egy negyedik fiú pedig feltart egy mobiltelefont, amelynek képernyőjén az Iszlám Állam zászlaja látható. A fiúk a "Kaukázus Mudzsáhidínjének" (a "Kaukázus Harcosainak") nevezik magukat, és támadásokkal fenyegetik a "hitetleneket".



A brit hírügynökség megjegyzi, hogy bár nem tudta megerősíteni a felvétel hitelességét, a fiúk ránézésre olyan idősek lehetnek, amilyennek a támadókat mondták a helyi tisztségviselők.



Dzsambulat Umarov csecsen tájékoztatási miniszter a TASZSZ orosz hírügynökségnek korábban elmondta, hogy a merénylők 11 és 17 év közötti fiúk voltak.



Az orosz nyomozóbizottság hétfői közlése szerint feltehetőleg muszlim szélsőségesek hajtották végre a támadássorozatot Csecsenföldön rendőrök ellen, a támadásokban a rendfenntartó erők egyik tagja, valamint öt elkövető - köztük a merényletek szervezője is - életét vesztette.



Ramzan Kadirov csecsen elnök szerda este azt mondta, most már kétség sem férhet hozzá, hogy a tettesek külföldről, a közösségi médián kaptak utasításokat a rendőrök elleni támadások végrehajtására.



Groznijban fegyveresek tüzet nyitottak a rendőrökre, egyiküket megölték, egy civil nő pedig megsebesült. Ugyanitt ketten egy sikertelen robbantási kísérlet után Mercedesszel áttörtek egy közúti ellenőrzőponton, és rendőröket próbáltak meg elgázolni. A gépkocsi két utasa nem élte túl az incidenst. A helyszínen három rendőr súlyosan megsérült.



Saliban ketten késsel kíséreltek meg betörni a helyi rendőrőrsre, ahol két rendőrt megsebesítettek. A két támadót megölték. Meszker-Jurtban egy támadó öngyilkos robbantásos merényletet kísérelt meg elkövetni a rendfenntartó erők ellen. A támadás nem érte el célját, a terrorista, bár megsérült, túlélte a robbantási kísérletet.



Az Interfax orosz hírügynökség értesülései szerint Groznijban a rendőrgázolásokat követő autós üldözésben likvidálták a támadások kitervelőjét is. Az illető egy, a híradás által meg nem nevezett szélsőséges szervezet tagja volt. Az öt elkövető hétfő reggel ugyanazzal a gépkocsival indult el Sali városból.