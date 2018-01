Fenevad támadt a juhászra, kutyái mentették meg az életét - videó

Újból emberre támadt medve a székelyföldi Hargita megyében - közölte kedden a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata. A medve a 2017-es év utolsó napján a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében támadt egy juhászra, akit a kutyái mentettek meg a nagyvadtól.Az áldozat a közösségi hálón közzétetta kórházi ágyon mesélte el a történteket. Elmondta: a támadás során fejsérülést szenvedett, emiatt megműtötték. A juhász szerint a medvék nem alszanak téli álmot, ilyenkor is rendszeresen látják a nyomaikat. A gazda egész életét az állattartásra rendezte be, jelenleg 400 juhot tart, így a nehézségek és veszélyek ellenére is folytatnia kell a munkáját.A büdösfürdői gazda volt a 18. áldozata a medvéknek 2017-ben Hargita megyében.Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke az esettel kapcsolatban kijelentette, Hargita megyében úgy tűnik, hogy nem a medvék alszanak téli álmot, hanem a bukaresti környezetvédelmi minisztérium illetékesei. Hozzátette, továbbra is késik a fenntartható vadgazdálkodást szabályozó menedzsmentterv elfogadása."Ismételten kérjük Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi minisztert, hogy korábbi vállalásainak eleget téve hozza meg a szükséges intézkedéseket" - mondta Borboly Csaba. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa nagy hiányosságnak tartotta, hogy az érvényes jogszabályok csak a medvék kilövése esetén fizetendő kártérítést szabályozzák, de nem térnek ki az emberi sérülésekre vonatkozó kártérítésre.Romániában azóta sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a környezetvédelmi minisztérium 2016-ban a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak. A székelyföldi károsultak tiltakozásai nyomán tavaly szeptember elején a minisztérium 140 veszélyesnek talált medve és 97 farkas kilövését vagy áttelepítését tette lehetővé, de minden egyes kilövési vagy áttelepítési kérelmet Bukarestnek kell jóváhagynia. A tárca november elejéig Hargita megyéből hét medve kilövését engedélyezte.A 2017 eleji állománybecslés adatai szerint Romániában mintegy 6800 medve él, a medveállomány túlnyomó része, mintegy 5300 példány a székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében található.