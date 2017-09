Ferenc pápa aggódik

Aggodalmát fejezte kipénteken, hangsúlyozva, hogy a migránsokkal és menedékkérőkkel szembeni "mély zavar" a katolikus közösségekben és az európai egyházakban is érezhető.Ferenc pápa az európai püspöki konferenciák migrációs felelőseit fogadta a Vatikánban.Hozzájuk intézett beszédében kijelentette, Európa számos részén az intolerancia, a diszkrimináció és az idegengyűlölet jelei tapasztalhatók, amelyeket "a különböző, az idegen" iránti bizalmatlanság és félelem" okoz.A katolikus egyházfő hozzátette, ennél is jobban aggasztja az a "szomorú megállapítás, hogy Európában katolikus közösségeink sem mentesek ettől a védekező és elutasító reakciótól, amelyet a kulturális és vallási identitás megőrzése erkölcsi kötelességével indokolnak".

Ferenc pápa megjegyezte, hogy az egyház a misszionáriusok "migrációjának" köszönhetően terjedt el az összes kontinensen, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy a kereszténység egyetemes üzenete mindenkihez szól, akármilyen kultúrához tartozzon. A pápa "bizalommal" teli nyitást szorgalmazott "a korlátok és a falak" lebontására.Hangsúlyozta, hogy a ma zajló tömeges és összetett migráció a korábbi migrációs politikák válságához vezetett, és hatástalanná tette a nemzetközi konvenciók biztosította védelmet is.- mondta Ferenc pápa.Úgy vélte, a migránsok érkezése az európai egyházak számára lehetőséget kínál, egy új "misszionárius front" megnyitását, hogy a gyakorlatban is tanúsítsák a hitet, a keresztényi szeretetet, a könyörületességet és a többi vallás iránti tiszteletet az ökumenikus párbeszéd jegyében.Hozzátette: az európai egyházak részéről mégis "mély zavart" érez a migránsok és menedékkérők tömeges érkezésével szemben. Ferenc pápa szerint ezt a magatartást részben a jelenlegi helyzet igazolja:Ferenc pápa a törvényes és biztonságos migrációs útvonalak bővítését szorgalmazta, az érkezők méltóságteljes elhelyezését, az alapvető szolgáltatásokban való részesítésüket. Ugyanígy kiemelte azt is, hogy a migránsokat és menedékkérőket indulás előtt tájékoztatni kell, hogy tisztában legyenek többek között az alapvető jogaikkal. Tenni kell a helyi lakosság és a migránsok fejlődéséért is, egymás kölcsönös gazdagításával.Ferenc pápa bejelentette, hogy az átfogó emberi fejlődés szolgálatára felállított vatikáni hivatal 20 akciópontot dolgozott ki, amelyeket a püspöki karok "jó gyakorlatként" használhatnak fel pásztori szolgálatukban, hogy kézzelfogható választ tudjanak adni a migránsok és menedékkérők igényeire.A püspöki karok migrációs vezetői szombaton felkeresik a jezsuita rend működtette Astalli római menedékkérő-központot, ahova Ferenc pápa már többször ellátogatott.