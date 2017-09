Ferenc pápa: az egyház késve lépett a pedofíliával szemben

Ferenc pápa kijelentette: az a korábbi gyakorlat, hogy a pedofíliával vádolt papokat más egyházmegyébe helyezték át, hozzájárult "a lelkiismeretek altatásához, és amikor a probléma tudatosítása késik, a megoldás is késik. A szexuális visszaélések botránya borzasztó romlás az egész emberiség számára, sebezhető gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket sújt minden országban és minden társadalomban. Az egyház számára nagyon fájdalmas tapasztalat volt ez. Szégyent érzünk a felszentelt pásztorok által elkövetett visszaélések miatt".



A pápa a kiskorúak védelmében 2014-ben felállított pápai bizottságot fogadta. Bejelentette, úgy döntött, hogy a pedofília-ügyek továbbra is a Hittani Kongregáció hatáskörében maradnak, és nem kerülnek át szentszéki bírósági szervekhez. Ezt azzal magyarázta, hogy "egyesekben még mindig nem tudatosodott, mekkora problémáról van szó, ezért jobb ha a Hittani Kongregációnál marad".



A pápa elismerte, hogy a szexuális visszaélések ügyei felgyülemlettek, és több eset régóta kivizsgálásra és ítéletre vár. A gyorsabb eljárás érdekében az ügyek osztályozását szorgalmazta. Ezen kívül javasolta, hogy a Charles Scicluna érsek, a szentszék ügyésze vezette vizsgálati és jogászi munkát a helyi egyházmegyék püspökei is segítsék.



Ferenc pápa kijelentette, "ha kiskorúakról van szó, elég egyetlen bizonyított visszaélés a fellebbezés nélküli ítéletre". Megjegyezte, hogy az elítélt a pápához fordulhat kegyelemért, de ő ezt nem fogja aláírni. "Ezt a hibát nem követem el többé" - mondta a pápa magyarázatként megemlítve, hogy pápasága elején megkegyelmezett egy olasz papnak, aki utána ismét visszaélést követett el.



"Csúnya betegség ez, ki kell irtani" - jelentette ki Ferenc pápa a pedofíliáról.



A kiskorúak védelmében felállított bizottságot Sean Patrick O'Malley bíboros vezeti. A bizottság tagjai között volt két áldozat is, az ír Marie Collins és a brit Peter Saunders, akik gyermekkorukban szenvedtek el erőszakot papoktól. Saunders 2016 februárjában, Collins idén márciusban távozott hatástalannak nevezve a bizottság munkáját.



A Vatikán legutóbbi adatai szerint szexuális visszaélés elkövetése miatt 2004 és 2013 között 900 pap veszítette el egyházi státusát. Ugyanebben az időszakban évente 600 pedofília-feljelentés érkezett a Vatikánba, többségük évekkel vagy évtizedekkel korábban elkövetett esetekre vonatkozik.