Ferenc pápa brit muzulmán vezetőket fogadott Vatikánban

Ferenc pápa az általános audiencia előtt találkozott a szigetországban élő muzulmán közösségek képviselőivel. A találkozót Vincent Nichols bíboros, Westminster érseke szervezte a március 22-én Londonban történt terrorista merényletet követően. A bíboros korábbi nyilatkozata szerint a találkozó üzenet volt annak hangsúlyozására, hogy a vallási vezetők elkötelezik magukat a vallások közötti párbeszéd mellett.



A muzulmán vezetőkhöz intézett rövid beszédében a katolikus egyházfő kijelentette: "szívesen gondolom azt, hogy a legjelentősebb munka, amely ránk és az emberiségre vár, az a fülünk feladata: meg kell hallgatnunk egymást. Meghallgatni egymást anélkül, hogy sietnénk a válaszadással".



Ferenc pápa kijelentette, testvéreink meghallgatása nagyon fontos képesség, és akik bírnak ezzel "halkan, nyugodtan beszélnek...ha viszont nincs meg bennük, hangosan beszélnek és még kiabálnak is. Testvérek között, mindannyiunknak beszélnünk kell egymással, meg kell hallgatni egymást és lassan, nyugodtan kell beszélni, együtt keresve utat. És amikor ez létrejön , már úton is vagyunk."



A Vatikán közlése szerint a találkozón négy imám vett részt: Moulana Ali Raza Rizvi, a muzulmán tanulmányi központ Majlis-e-Ulama-e-Shia Europe elnöke, Moulana Muhammad Shahid Raza, a nagy britanniai British Muslim Forum elnöke, Shaykh Ibrahim Mogra, a Christian Muslim Forum társelnöke, valamint Moulana Sayed Ali Abbas Razawi, a skóciai Scottish Ahlul Bayt Society igazgatója.



Shaykh Ibrahim Mogra a La Stampa olasz napilapnak adott interjúban kijelentette bátor embernbek tartja Ferenc pápát, mivel az egyetlen, akinek bátorsága volt kimondani, hogy az iszlám a béke vallása. Hozzátette: Ferenc pápa igazi keresztény is, mivel az embert látja a másikban annak vallási hovatartozásától függetlenül. "Mindenekelőtt emberek vagyunk, és utána muzulmánok vagy keresztények" - mondta Shaykh Ibrahim Mogra imám.