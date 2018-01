Ferenc pápa: jogos a migránsokkal szembeni félelem, de ez ne vezessen elutasításhoz

A katolikus egyházfő kijelentette, hogy a migráció miatti kétségek és félelmek emberi szempontból teljesen érthetőek, nem számítanak bűnnek. Bűn azonban, ha hagyjuk, hogy ezek a félelmek "befolyásolják döntéseinket, veszélyeztessék a másik iránti tiszteletet és jóindulatot, táplálják a gyűlöletet és elutasítást" - tette hozzá.



Kifejtette, hogy a félelem kétirányú: a helyi közösségek az érkező migránsokkal szemben a fennálló rend esetleges megzavarásától tartanak, a bevándorlók pedig a velük szembeni előítélettől, diszkriminációtól és a kudarctól félnek. Megjegyezte, hogy a félelem miatt gyakran lemondunk a másikkal való találkozásról, védekezésül "akadályokat" emelve.



Lépjünk túl félelmeinken, hogy befogadjuk és megismerjük a másikat! - mondta Ferenc pápa. Kifejtette, ehhez a bevándorlóknak tiszteletben kell tartani a befogadó országok törvényeit, kultúráját és tradícióit. Másrészt a befogadás önmagában nem elegendő, a migránsokat és menekülteket védelmezni és integrálni is kell - fűzte hozzá. Ferenc pápa beszédében a migránsok és menekültek világnapjára még augusztusban kiadott üzenetét idézte.



A misén több ezer, különböző keresztény egyházhoz tartozó migráns és menekült vett részt a világ 49 országának képviseletében, köztük nemrég érkezett migránsok és második generációs bevándorlók is voltak. A több nyelvű misén indiaiak, libanoniak, szíriaiak, mintegy 800 román, több mint 1200 ukrán, 2000 fülöp-szigeteki és kínai vett részt. Az imádságokat Nigériából, Kínából, Indiából, Szíriából, Ukrajnából és Etiópiából érkezett migránsok és menekültek olvasták fel.



Ferenc pápa bejelentette, hogy mostantól az egyház minden év szeptemberének második vasárnapján rendezi meg a migránsok és menekültek világnapját, amely legközelebb 2019. szeptember 8-ra esik.



Az egyházfő hétfőn újabb külföldi apostoli útra indul Chilébe és Peruba. A chilei fővárosban katolikus templomok elleni támadások előzték meg az egyházfő érkezését, köztük a Santa Isabel de Hungría, vagyis a magyarországi Szent Erzsébet plébániát is felgyújtották. Ez a pápa 22. külföldi látogatása, a hatodik Latin-Amerikában.