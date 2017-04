Ferenc pápa: Mária és Magdolna bánata olyan, mint a bevándorlóké

Jézus sírját elsők között felkereső Mária és Mária Magdolna bánatához hasonlította Ferenc pápa a húsvéti, szombat éjjeli vigília során azoknak a nőknek a szenvedését, akiknek a gyermeke a szegénység, a kizsákmányolás és az igazságtalanság áldozata lett.



"Azoknak az arcán is látszik ez, akiket lenéznek, mert bevándorlók, akiket megfosztottak a hazájuktól, az otthonuktól és családjuktól" - mondta szentbeszédében. A pápa a szokásokhoz híven a teljes csendben és sötétben lévő, hívőkkel teli Szent Péter-bazilikában egy szál gyertyával a kezében vonult be a templom főhajójába, és csak akkor gyulladtak fel a fények, amikor a pápa az oltárhoz ért.



Ezzel egy időben megszólaltak a székesegyház három napja néma harangjai is. Ferenc pápa felidézte azokat is, akiket megbénít a bürokrácia és a korrupció. "Ez megfosztja őket a jogaiktól, és szétzúzza az álmaikat" - mondta, utalva arra a két fő témára, amelyet az egyházfői tisztség betöltésének négy éve óta hangsúlyozott: a migránsok miatt érzett aggodalomra és a korrupció elítélésére.



"E két nő szomorúsága tükröződik azoknak az arcán, akik a városaink utcáin járva azt látják, hogy az emberi méltóságot keresztre feszítették" - mondta. Azonban ahelyett, hogy beletörődnek ebbe a végzetbe, hinniük kell a reménybe, amit Krisztus feltámadása jelképez - bíztatta őket. A szombat esti vigília során Ferenc pápa megkeresztelt 11 embert, 5 nőt és 6 férfit a világ minden tájáról, 9 éves kortól 50 évesig, köztük kínai, malajziai, malibeli és amerikai személyeket.