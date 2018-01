Ferenc pápa találkozott a papi pedofília áldozataival Chilében

Ferenc pápa chilei látogatásán, helyi idő szerint kedden délután találkozott a papi pedofília néhány áldozatával, meghallgatta panaszaikat, együtt imádkozott velük, és bocsánatot kért tőlük azokért a "jóvátehetetlen károkért", amelyeket elszenvedtek - közölte szóvivője, Greg Burke újságírókkal.



A Vatikán santiagói nagykövetségén tartott találkozón csak az egyházfő és az áldozatok vettek részt, hogy utóbbiak nyíltan beszélhessenek - tette hozzá.



A pápa néhány órával korábban is beszélt a papi pedofíliáról; az elnöki palotában tett látogatásán is bocsánatot kért paptársai nevében. A Reuters hírügynökség szerint ez szokatlan, mert politikusok előtt nem szokta felhozni a témát. A márciusban hivatalba lépő Sebastián Pinera megválasztott elnök mindazonáltal azt mondta: "Nagyon sok visszaélést követtek el nagyon hosszú időn át, de jó jel, hogy a pápa elismeri ezt."



A találkozó után Ferenc a santiagói székesegyházban több száz pappal találkozott, akik arról a fájdalmukról beszéltek neki, hogy sokan az országban kollektíve bűnösnek tartják a papokat egyes társaik valóban bűnös cselekedetei miatt, és hogy a helyi egyház a pedofilbotrányok miatt sokat veszített befolyásából, erkölcsi tekintélyéből, több fizikai támadás is ért papokat, apácákat. A pápa elismerte, hogy a vétleneknek "nagy árat" kell fizetniük igazságtalanul.



Az AP amerikai hírügynökség szerint a helyzet hasonló ahhoz, amikor Ferenc - 2015-ben - üzenetet intézett az amerikai püspökökhöz. Az üzenet felháborította a pedofília áldozatait, azzal vádolták meg a pápát, hogy egyenlőségjelet tesz az egész életükön át tartó traumájuk és a papok amiatti fájdalma miatt, hogy sokan gyanakvóak velük szemben.



"A szexuális visszaélések ügye Ferenc pápa leggyengébb pontja a hitelesség szempontjából. Meglepő, hogy az egyházfő és környezete nem érti, nyíltabbnak kell lenniük ebben" - jelentette ki Massimo Faggioli Vatikán-szakértő és a philadelphiai Villanova Egyetem teológiaprofesszora szintén az AP szerint.



Ferenc pápa külföldi útjain most találkozott másodszor papi pedofília áldozataival, először éppen Philadelphiában 2015-ben. Voltak még ilyen találkozói a Vatikánban is.



Azt, hogy a pedofilbotrányok miatt a katolikus egyház sokat veszített tekintélyéből Chilében, jól érzékelteti, hogy a santiagói Latinobarometro elemzőintézet friss elemzése kimutatta: 1995 óta 74-ről 45 százalékra csökkent azok száma, akik katolikusnak vallják magukat. A latin-amerikai országok közül Chilében a legkisebb az elfogadottsága a pápának: 53 százalék - közölte még a Latinobarometro.



A chilei társadalom megosztottságához azonban az is hozzátartozik, hogy a pápa kedden tartott egy szabadtéri misét a santiagói O'Higgins parkban, és ezen mintegy 400 ezer ember vett részt.



A misét meg akarta zavarni egy körülbelül 200 fős tüntető tömeg, de a rohamrendőrség szétoszlatta, és csaknem 50 résztvevőt őrizetbe vett.



Az egyházzal szembeni chilei ellenérzések megmutatkoztak templomok felgyújtásában, megrongálásában is. Az elmúlt héten legalább nyolc templomot ért támadás. Ezek mögött azonban a hatóságok gyanúja szerint a mapuche indián törzs tagjai állnak, akik az ország déli részén végrehajtott földkisajátítások miatt tiltakoznak.



A pápa kedden meglátogatott egy női börtönt is, az anyaság fontosságáról beszélt ott, és általában bírálta a büntetés-végrehajtás rendszerét. Azt mondta: a börtönbüntetés nagyon ritkán ad lehetőséget a lelki fejlődésre.