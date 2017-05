Ferenc pápával találkozik Rómában Donald Trump

Donald Trumpot szerda reggel negyed kilencre várják a Vatikánba, ahol Ferenc pápa fel kilenckor fogadja. Az amerikai elnök és delegációja gépjárművekkel hajt be Vatikánvárosba, a pápai állam egyik oldalsó kapuján, a Porta Peruginón keresztül.



A katolikus egyházfő szokása szerint először tolmáccsal, négyszemközt beszél az elnökkel, majd a delegáció tagjait is fogadja. Nagy várakozás előzi meg a találkozó időtartamát: a szentszéki protokoll húsz percet ír elő államfők esetében, ha ezt Ferenc pápa túllépi, akkor ez kiemelten szívélyes audienciára utal.



Donald Trump római látogatásának idejére kiemelt biztonsági készültséget léptetek életbe: a római tömegközlekedés egyes járatainak útvonalát már kedd reggeltől módosították. Szerdán Vatikánváros környékét és Róma belvárosát majdnem teljesen lezárják a járműforgalom előtt, és a gyalogosok is csak biztonsági kapukon juthatnak be.



Az elnök római útvonalai titkosak, olasz sajtóértesülések szerint az olasz főváros központjában a biztonsági készültséget három koncentrikus kör szerint fokozzák. Trump szerdán egy óra után utazik el Rómából Brüsszelbe.