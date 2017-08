Fiatal nő a magyar áldozata a Madeirán történt balesetnek

A körülményekről annyit tudnak, hogy Nagyboldogasszony ünnepén hatalmas tömeg gyűlt össze Madeira szigetén, s egy 200 éves tölgyfa rádőlt a tömegre - mondta el Fürjes Róberta lisszaboni magyar nagykövetség munkatársa szerda délelőtt az M1 aktuális csatornának. A portugál sajtóban megjelent az is, hogy nyáron a helyi önkormányzathoz több jelzés is érkezett, hogy a fa nagyon rossz állapotban van, ezért tenni kellene valamit az ünnep előtt - amelyen várhatóan tömegek vesznek részt -, az illetékes hatóságok viszont nem tettek semmit.A nagykövetség munkatársa az egyik kórházban szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatóról beszámolva azt mondta: a kedd este odavitt 16 sérült közül kilencet hazaengedtek, hét embert továbbra is kezelnek. A hét súlyosabb sérült között öt felnőtt és két gyermek - egy 2 éves és egy 14 éves - van.Fürjes Róbert felidézte: a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) minden áldozat hozzátartozójának kifejezte részvétét, a sérülteknek pedig mielőbbi gyógyulást kívánt. A tiszteletbeli konzul továbbra is Madeira szigetén van és folyamatosan tartja a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A magyar nagykövetség továbbra sem tud további magyar érintettről.A baleset magyar halálos áldozata egy fiatal nő, aki élettársával vett részt az ünnepen. Az élettársa szintén megsérült, de már elhagyhatta a kórházat. A nagykövetség a nő édesapját tájékoztatta - mondta Fürjes Róbert, hozzátéve: a teljes konzuli szolgálat minden segítséget megad az áldozat családjának az ügyintézésben, köztük a hazaszállítás, a halotti anyakönyvi kivonat kiállításának teendőiben.A Portugáliához tartozó Madeira szigetén kedd este egy szabadtéri kegyhelyen dőlt rá az összegyűltekre egy fa. A balesetben 13-an meghaltak - köztük több külföldi - és többen megsérültek. Az emberek a Nossa Senhora do Monte (Montei Miasszonyunk) nevű ünnepet tartották volna meg, amikor a baleset megtörtént.Madeira regionális kormánya háromnapos gyászt hirdetett meg.