Fico "soha nem ad engedélyt" az isztambuli egyezmény ratifikálására

Nem szabad olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek ellentétben állnak az emberek érzéseivel és meggyőződésével, s ilyen az isztambuli egyezmény is - vélte Robert Fico, hozzátéve: a dokumentum feleslegesen kérdőjelezi meg a férfiak és nők között lévő teljesen természetes különbségeket, s azokat a családon belüli erőszak gyökereinek mutatja.



A szlovák kormányfő leszögezte: soha nem fogja hagyni, hogy kormánya ezt az ellentmondásos dokumentumot, ebben a formájában jóváhagyja, ugyanakkor megvizsgálják a szlovák jogrendnek a nők elleni erőszakra vonatkozó részeit, s amennyiben azt tapasztalnák, hogy az gyengébb, mint a nemzetközileg elfogadott, módosítanak rajta.



Robert Fico hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartják a nők elleni erőszakot, s ezért - ha szükségesnek mutatkozik - átültetik a szlovák jogrendbe az egyezmény bizonyos részeit, de a szlovák kormánynak joga van arra, hogy ne ratifikálja a korábban már aláírt egyezményt, s ezért semmilyen szankció nem érheti, tekintve, hogy az Európa Tanács dokumentumáról van szó.



Rámutatott: ahhoz, hogy döntsenek az isztambuli egyezmény ratifikálásáról, elsődlegesen összhangba kellene hozni azt a szlovák alkotmánnyal, annak azon részével, amely kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő köteléke.



Kérdésre kifejtette: az egyezménynek van olyan része, amely társadalmi nemről beszél a férfiak és a nők hagyományos szerepének megszüntetésével összefüggésben, ezzel kapcsolatban pedig "kétségeik vannak". Emlékeztetett: a szlovák parlamentben annak idején jelentős többséggel hagyták jóvá a házasság védelméről szóló alkotmánymódosítást, amely kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő köteléke, s e mögött a döntés mögött ma is ott állnak.



A jelentős részben a nők elleni erőszak megelőzéséről szóló, de több vitatott részt is tartalmazó isztambuli egyezményt szlovák részről Iveta Radicová jobbközép liberális kormányának idején írták alá 2011 májusában. Az egyezményt, amely egyes álláspontok szerint a férfiakat nemi alapon diszkrimináló részeket is tartalmaz, számos európai ország, köztük Szlovákia és Magyarország máig nem ratifikálta. Szlovákiában 2014 júniusában hagyta jóvá a pozsonyi törvényhozás a házasság intézményét erősíteni hivatott alkotmánymódosítást amely leszögezi: a házasság egy férfi és egy nő köteléke.



Nem sokkal Robert Fico bejelentése után a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) - amely a három szlovák kormánypárt erősorrendjében, parlamenti képviselőik számát tekintve a második - szóvivője útján jelezte: az egyezmény ratifikálásának elutasításán túlmenő lépést akar, s lépéseket tesz annak érdekében, hogy Szlovákia lépjen ki az egyezményből.