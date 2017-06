Figyelmeztettek a veszélyre a Grenfell Tower katasztrófája előtt

Közleménye szerint a szövetség 2009 óta sürgette a kormányt, hogy vizsgálja felül az épületek tűzbiztonságára vonatkozó előírásokat, idén májusban pedig arra figyelmeztetett, hogy a gyúlékony külső burkolóelemek alkalmazása hozzájárulhat a tüzek terjedéséhez a magasépítésű házakon.



A brit biztosítók szövetségének figyelmeztetéséről a Fiancial Times című lap számolt be elsőként.



A London nyugati részén lévő Grenfell Tower toronyházat elpusztító június 14-i tűzvészben a rendőrség eddigi becslései szerint 79-en vesztették életüket.



A brit kormány közben vasárnap azt közölte, hogy mostanra 60-ra emelkedett a katasztrófa nyomán elrendelt országos tűzbiztonsági felülvizsgálaton elbukott toronyházak száma.



Minden épület, amelynek külső burkolati elemeit azóta bevizsgálták, elbukott a gyúlékonysági teszteken - mondta el Sajid Javid, az önkormányzatokért és helyi közösségekért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a szóban forgó épületek között van hatvan toronyház is Nagy-Britannia 25 különböző térségéből.



Szombaton az észak-londoni Camden kerületben több száz lakásból költöztették ki a lakókat, miután kiderült, hogy házukat ugyanolyan külső burkolóelemekkel látták el, amilyenek a múlt héten teljesen kiégett londoni toronyházon is voltak. A kerületi tanács sürgősséggel elrendelt kiürítési utasítása 733 lakást és csaknem négyezer lakót érint Camden öt toronyházában.