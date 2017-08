Föld alatti alagutat találtak Mexikó és Kalifornia között

Az amerikai vám- és határvédelmi szervek bejelentése szerint a hétvégén 30 illegális bevándorlót tartóztattak le a kaliforniai-mexikói határon. Valamennyien az Otay Mesa határátkelő közelében lévő föld alatti alagúton próbáltak amerikai területre jutni.



A letartóztatottak között 23 kínai és 7 mexikói állampolgár volt. Az alagútban ennél többen bukkantak fel, de - mint a vám- és határőrizeti szervek szóvivője a The San Diego Union-Tribune című helyi lapnak elmondta - sokan azonnal visszaindultak, amikor meglátták az amerikai határőröket. Nem tudni, hány embernek sikerült visszajutnia Mexikóba, és hányan rekedtek az alagútban.



San Diego határőrizeti szervei, az amerikai szövetségi belbiztonsági minisztérium és a mexikói rendőrség együttesen indított vizsgálatot. Az amerikai és a mexikói hatóságok azt feltételezik, hogy a most felfedezett alagút egy már korábban, a mexikói hatóságok által feltárt és befejezetlenül maradt alagút meghosszabbítása.



A két ország határa közötti föld alatti alagutak építése nem új jelenség. Már több ilyen folyosót feltártak, ezeken keresztül nemcsak illegális bevándorlók igyekeztek az Egyesült Államok felé, hanem bűnszervezetek is így próbáltak meg bejuttatni kábítószereket vagy fegyvereket.