Földcsuszamlás Srí Lankán: 146 halott, több mint száz eltűnt

Mintegy félmillió ember kényszerült elhagyni otthonát azóta, hogy pénteken a heves esőzések következtében több földcsuszamlás is volt az ország nyugati és déli részén. A menekülők nagyjából tizede, 50 ezer az öt év alatti kisgyerek - figyelmeztetett a Save The Children segélyszervezet.



A hadsereg helikopterekkel, hajókkal és kétéltű járművekkel igyekszik segítséget - élelmiszert és egyéb létfontosságú cikkeket - juttatni a rászorulóknak. Bár a csapadék vasárnapra alábbhagyott, számos település továbbra is víz alatt van. A legsúlyosabban érintett térségekbe egészségügyi csapatok érkeztek, hogy elejét vegyék a fertőző betegségek, például a kolera kialakulásának. Srí Lankán 2003 májusa óta nem voltak ilyen pusztító árvizek. Akkor a heves monszunesőzés következtében 250 ember meghalt, és mintegy tízezer lakóház megrongálódott.