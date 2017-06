Földcsuszamlás temethetett be mintegy száz embert Kínában

A korábbi hírek még mintegy száz emberről szóltak. A katasztrófa az ország délnyugati részén történt Szecsuán tartományban. Egy hegy lábánál lévő falu, Hszinmo negyvenhat lakóháza került föld alá. A csuszamlást - a helyi hatóság közlése szerint - feltehetően felhőszakadás okozta. A törmelék a helyi folyó medrét is elzárta két kilométer hosszan.



A hatóságok mentési tervet dolgoztak ki, folyik a katasztrófa okozta károk felmérése - közölte a kínai állami televízió. Egy helyi rendőrségi vezető szerint több tucat tonnányi szikla zúdult le a falura. Csen Tie-po megerősítette, hogy napok óta tart az esőzés a hegyvidéken. Mintegy 500 mentő dolgozik a katasztrófa helyszínén, ahol szombaton várhatóan tovább folytatódik az esőzés - jelentette a CCTV. Hszi Csin-ping elnök felszólította a mentőket, "tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést a halottak és a sérültek számának csökkentése érdekében". Egy házaspárt és egyhónapos csecsemőjüket sikerült kimenteni házukból, kórházba szállították őket. Egy másik túlélőt is találtak, de "gyenge életjeleket ad" - mondta a televíziónak a helyi mentők egyik vezetője. Ez a legsúlyosabb fölcsuszamlás a térségben a vencsuani pusztító földrengés óta - mondta el Vang Jong-po. A Tibeti-fennsíkkal határos Szecsuán tartományban,



Hszinmo falutól néhány tucat kilométerre 2008 májusában 7-es erősségű földrengés pusztított, az áldozatok száma elérte a 87 ezret. A heves esőzés Hunan tartományban is súlyos károkat okozott, Jungsun körzetben egy összeomlott ház romjai alatt egy hét- és ötéves gyermek halt meg. A tartományban több mint 466 ezer ember szenvedett károkat, az esőzés okozta árvíz több mint 24 ezer mezőgazdasági területet öntött el. Kína hegyvidéki részein gyakoriak a heves esőzések okozta földcsuszamlások. Januárban tizenkét ember halt meg, amikor a közép-kínai Hupej tartoményban sár- és kőlavina zúdult egy szállodára. Októberben legalább nyolcan haltak meg a Megi tájfun okozta heves esőzésekben. A Hongkonggal határos dél-kínai Szencsenben 69 ember halt meg, amikor iszaplavina árasztotta el 2015-ben a város egyik ipari negyedét.