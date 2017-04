Földcsuszamlásban sokan meghaltak Indonéziában

Pontos adatok nincsenek, egyes források 24-re, mások 27-re teszik a halottak számát, de még ennél is több lehet az áldozatok száma. A földtömeg egy falu mintegy harminc házát sodorta el, valamint a gyömbért betakarító parasztokat.



Egy helyi katonai parancsnok azt mondta: a lakosok beszámolói alapján a halottak száma 38 is lehet. A katasztrófamentők mellett katonák, rendőrök és önkéntesek is segítenek az eltűntek utáni kutatásban. A gyakori esők rendszeresen idéznek elő földcsuszamlásokat Indonéziában. Az ország 256 millió lakosának nagy része földcsuszamlás-veszélyes hegyoldalon vagy folyók árterében él.