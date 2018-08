Folytatódik a per a Kim Dzsong Un féltestvérét megmérgező nők ellen

A Kim Dzsong Nam meggyilkolásával gyanúsított indonéz Siti Aishah rendőrök kíséretében érkezik bírósági tárgyalásra a malajziai Shah Alamban 2018. augusztus 16-án.

Fotó: MTI/EPA/Fazry Ismail

A Kim Dzsong Nam meggyilkolásával gyanúsított vietnami Doan Thi Huong rendőrök kíséretében érkezik bírósági tárgyalásra a malajziai Shah Alamban 2018. augusztus 16-án.

Fotó: MTI/EPA/Fazry Ismail

Folytatódik a per a Kim Dzsong Un észak-koreai vezető féltestvérét, Kim Dzsong Namot megmérgező két nő ellen Kuala Lumpurban, miután a merénylet ügyében eljáró bíró csütörtökön elfogadta a vádhatóság érveit, miszerint nem gyanútlanul ölték meg az áldozatot.Azmi Ariffin, a Shah Alam-i felsőbíróság bírája csütörtökön közölte, hogy nem ejti ellenük a vádat, és a perük folytatódik. Elfogadta a vádhatóság érvelését, miszerint a gyilkosság a két nő és négy másik, szökésben lévő személy "jól kitervelt összeesküvése" volt.Nem zárható ki a politikai indíttatás, de erre kézzelfogható bizonyíték nincs - tette hozzá.A bírót nem győzte meg a védelem érvelése, miszerint a két nő tréfából, gyanútlanul követte el a gyilkosságot. Az ügyészség viszont elegendő bizonyítékot sorakoztatott fel ahhoz, hogy folytatódhasson az eljárás, ezért a vádlottaknak fel kell készülniük a védelemre.A bíró szerint a merénylet négy másik észak-koreai gyanúsítottja, aki a gyilkosság napján elhagyta Malajziát, nem csupán járókelő volt, még ha fizikailag nem is érintkezett az áldozattal. Az ügyészség szerint ők szervezték be és képezték ki a két nőt, és ők adták nekik a nemzetközi egyezmények által tiltott, vegyi fegyvernek minősülő méreganyagot. Interpol-körözés van érvényben ellenük.A két nő, az indonéziai Siti Aisyah és a vietnami Doan Thi Huong pere tavaly októberben kezdődött, a vádhatóság mintegy harminc tanút hallgatott meg, és most a védelem idézhet be tanúkat.A nőket azzal vádolják, hogy tavaly február 13-án VX idegmérget kentek a 45 éves Kim Dzsong Nam arcába Kuala Lumpur nemzetközi repülőterén. A merényletet rögzítették a reptéri térfigyelő kamerák. A per során vádlottak ártatlannak vallották magukat. Mindketten azt állították, úgy tudták, hogy ártalmatlan, rejtett kamerás televíziós játék felvételén vesznek részt. Elmarasztaló döntés esetén halálos ítélet, akasztás vár rájuk.Feltételezések szerint a gyilkosság mögött a phenjani vezetés, személyesen Kim Dzsong Un észak-koreai vezető áll, és észak-koreai ügynökök hajtották végre.Kim Dzsong Nam, Kim Dzsong Il néhai diktátor legidősebb fia régóta száműzetésben élt, és többször bírálta az észak-koreai rezsimet. A merénylet miatt mélypontra kerültek Malajzia és Észak-Korea diplomáciai kapcsolatai.