Fotón mutatjuk a berlini merénylet gyanúsítottját

A német bűnügyi rendőrség által 2016. december 21-én közreadott körözési képek Anisz Amri 24 éves tunéziai férfiról, akit a rendőrség azzal gyanúsít, köze van a berlini tömeggyilkossághoz.

Fotó: MTI/EPA/Német bűnügyi rendőrség

Elítélte és emberiesség elleni támadásnak nevezte szerdán Donald Trump megválasztott amerikai elnök a berlini karácsonyi vásáron két nappal korábban elkövetett kamionos merényletet.Donald Trump már korábban iszlamista terroristák számlájára írta a tizenkét emberéletet követelő merényletet. Mint fogalmazott, azokról van szó, akik "nemzetközi dzsihádjukban (szent háborújukban) szüntelenül gyilkolják a keresztényeket otthonukban és ott, ahol imádkoznak".A floridai Palm Beachben, a Mar-A-Lago luxusklubban újságíróknak nyilatkozva Trump szerdán kijelentette: "ez emberiesség elleni támadás, és meg kell állítani"."Szégyenteljes dolog, ami folyik" - mondta a megválasztott elnök, hozzátéve, hogy nem beszélt Barack Obama jelenlegi elnökkel a berlini merénylet, illetve az ankarai orosz nagykövet hétfői meggyilkolása óta.A tunéziai hatóságok is nyomozást indítottak a hétfői berlini merénylet gyanúsítottjának környezetében, és a 24 éves Anis Amriról sajtóértesülések szerint kiderült, hogy Olaszországban börtönben ült, mert felgyújtott egy iskolát.A tunéziai származású férfiról Németországban szerda délután jelentették be, hogy gyanúsítottként kezelik a berlini karácsonyi vásárban elkövetett kamionos merénylet ügyében, százezer eurós nyomravezetői díjat is kitűztek rá. Ralf Jäger, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány belügyminisztere szerint több német biztonsági szerv közveszélyes, radikális iszlamistaként tartotta számon Amrit.A tunéziai rádió szerdán arról adott hírt, hogy az ország központi, falusias térségéből származó Anis Amri hét évvel ezelőtt hagyta el hazáját, és illegális bevándorlóként érkezett Olaszországba. Ott több évre bebörtönözték azzal a váddal, hogy felgyújtott egy iskolát. Németországba - édesapjának beszámolója szerint - tavaly költözött át.Tunéziai biztonsági források szerint Amrinak öt testvére van.

A német rendőrség nemzetközi körözése szerint a 178 centiméter magas, nagyjából 75 kilogramm súlyú Amrinál fegyver lehet, és félő, hogy erőszakot alkalmaz. A német sajtó úgy tudja, hogy elutasított menedékkérőről van szó, akit azért gyanúsítanak a merénylet elkövetésével, mert a tömegbe gázoló kamion vezetőfülkéjéből előkerült az úgynevezett befogadott menedékjogi státusát igazoló papírja.Jäger azt mondta, hogy Amri 2015 júliusában érkezett Németországba menedékkérőként, és február óta főleg Berlinben tartózkodott. A sajtó szerint kapcsolatban állt az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezetet segítő németországi hálózattal is.Berlin nyugati részének központjában, az egyik leghíresebb karácsonyi vásáron hétfőn egy kamion belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, csaknem félszázan megsérültek, többen súlyosan. A halálos áldozatokról egyelőre annyit tudni, hogy hatan német állampolgárok. A sebesültek közül tizenketten továbbra is súlyos állapotban vannak.Nyilvános körözést adott ki szerdán a német szövetségi legfőbb ügyészség a hétfő esti berlini kamionos merénylet gyanúsítottjára, és százezer euróig terjedő nyomravezetői díjat ajánlott fel az elfogását elősegítő információkért.A merénylet elkövetésével a tunéziai születésű, 24 éves Anis Amrit gyanúsítják, aki a körözés szerint 178 centiméter magas, nagyjából 75 kilogramm súlyú, a haja fekete, a szembe barna."Vigyázat: erőszakot alkalmazhat, és fegyver lehet nála!" - áll a felhívásban, amely szerint egy ingyenesen hívható telefonszámon és e-mailen is várják az értesüléseket.Hétfő este Berlin nyugati részének központjában, az egyik leghíresebb karácsonyi piacon egy kamion belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, csaknem félszázan megsérültek, többen súlyosan. A halálos áldozatokról egyelőre annyit tudni, hogy hatan német állampolgárok. A sebesültek közül tizenketten továbbra is súlyos állapotban vannak.A hivatalos tájékoztatás alapján nincs magyar állampolgár a berlini terrortámadás eddig azonosított áldozatai között, és a nem hivatalos információk alapján sem lehet tudni magyar áldozatról - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtófőnöke szerdán Budapesten újságíróknak.Menczer Tamás kiemelte: német részről a hivatalos tájékoztatás "nem túlzottan gyors", és ugyan nem akarja bírálni a német felet, továbbá krízishelyzetben van fontossági sorrend, de az, hogy ennyi idő elteltével nem rendelkezünk elegendő információval, "felvet azért kérdéseket". Ezért a berlini magyar nagykövetség szerda délelőtt hivatalos jegyzékben fordult a német külügyminisztériumhoz, és tájékoztatást kért az áldozatok, sérültek állampolgárságáról - közölte.Mint mondta, az írásos válasz megérkezett, és "nagyjából egybecseng" az eddigi tájékoztatással, vagyis a hivatalos információk alapján a 12 halálos áldozat közül hatot azonosítottak, ők mind németek. A 18 súlyos sérült közül tizenötöt azonosítottak. A német fél arról tájékoztatott, hogy ha külföldi áldozatot vagy sérültet azonosítanak, azonnal értesítik az illetékes nagykövetséget, és a berlini magyar nagykövetség ilyen értesítést nem kapott - mutatott rá.Megjegyezte: egy könnyű magyar sérültről tudnak továbbra is, aki kedd reggel elhagyhatta a kórházat. Kérdésre a sajtófőnök a személyes adatok védelmére hivatkozva nem mondott többet a magyar érintettről.Menczer Tamás hangsúlyozta ugyanakkor: vannak másfajta, "szóbeli, nem hivatalos" információik is, ezek arról szólnak, hogy valóban nem azonosítottak eddig minden áldozatot, de az azonosított áldozatok száma több mint hat, és nincs köztük magyar állampolgár. Továbbá "arra utaló jelet sem találtak, hogy a még nem azonosított áldozatok között lenne magyar állampolgár" - fogalmazott.Elmondta: a sérültekkel kapcsolatos szóbeli tájékoztatás szerint sem tudnak arról, hogy lenne közöttük még magyar állampolgár.A sajtófőnök arról is beszélt, hogy az elmúlt napokban megjelent a bizonytalanság, az aggódás és a félelem érzése, és jó lenne, ha ezeket "felváltaná a nyugalom és a biztonság érzése". Azonban "aki nem tudja magát megvédeni, az nincs biztonságban, ez ilyen egyszerű" - emelte ki.Úgy vélte, ki kell mondani, hogy csak az jöhet be Európába, "akit mi beengedünk", vissza kell térni a törvényes rendhez, és a magyar kormány álláspontja a kezdetektől ez. Amíg mindez nem valósul meg, "addig marad a félelem és a bizonytalanság" - magyarázta.Hétfő este Berlin nyugati részének központjában, az egyik leghíresebb karácsonyi vásáron egy teherautó belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, csaknem félszázan megsérültek, többen súlyosan.Több német biztonsági szerv közveszélyes, radikális iszlamistaként tartotta számon a hétfő esti berlini kamionos merénylet új gyanúsítottját, ügyével a tartományi és szövetségi hatóságok közös terrorelhárító központja (GTAZ) is foglalkozott - mondta a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartomány belügyminisztere szerdán Düsseldorfban.Ralf Jäger sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a GTAZ novemberben foglalkozott a gyanúsítottal, aki ellen az észak-rajna-vesztfáliai bűnügyi rendőrség kezdeményezésére súlyos, állam elleni bűncselekmény előkészítésének gyanúja miatt eljárást indított a szövetségi legfőbb ügyészség.Az illető egy elutasított tunéziai menedékkérő, akit azért nem tudták hazatoloncolni, mert nem voltak papírjai, a tunéziai hatóságok pedig sokáig vitatták, hogy az észak-afrikai ország állampolgára, és nem akarták pótolni az iratokat. Új útlevele már csak a berlini merénylet után, éppen szerdán érkezett meg a német hatóságokhoz - mondta Ralf Jäger.Új gyanúsítottja van a hétfő esti berlini kamionos merényletnek, az illető ellen a schengeni övezet egészére vonatkozó nem nyilvános körözést adtak ki kedden éjfélkor - jelentette be szerdán a német szövetségi belügyminiszter.Thomas de Maiziere Berlinben a szövetségi parlament (Bundestag) belügyi bizottságának rendkívüli ülése után tett nyilatkozatában kiemelte: gyanúsítottról, és nem feltétlenül elkövetőről van szó.Mint mondta, sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarja a gyanúsított kilétéről és idegenrendészeti státusáról megjelent híreket. Mindenről időben tájékoztatnak majd, de egyelőre "az a fontos, hogy megtaláljuk" az illetőt, és "az eredmény számít, nem pedig a spekulációk gyorsasága" - húzta alá.Egybehangzó sajtójelentések szerint a gyanúsított egy tunéziai származású elutasított menedékkérő. Az úgynevezett befogadott menedékjogi státusban lévő huszonéves férfit a veszélyes iszlamisták között tartják számon.Megtalálták a hétfői berlini gázolásos merénylet feltételezett elkövetőjének egy igazolványát, a kamion vezetőfülkéjében fellelt dokumentum szerint az elkövető tunéziai állampolgár lehet, aki ellen rövidesen országos körözést adhatnak ki - jelentette szerdán a Der Spiegel.A német magazin hírportálján közölt értesülés szerint egy Anis A. névre kiállított igazolványt találtak, amely tanúsítja, hogy az illető az úgynevezett befogadott menedékjogi státussal rendelkezik.Az igazolvány szerint Anis A. 1992-ben született Tataouine városában. A Der Spiegel szerint a nyomozók kezdeményezték a szövetségi legfőbb ügyészségnél, hogy rendelje el a férfi országos körözését.Az Allgemeine Zeitung című mainzi lap szerint már el is kezdték a nem nyilvános, országos körözést. A dokumentumot a német-holland határnál, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban fekvő Kleve járásban adták ki.Egy rendőrségi szóvivő a dpa hírügynökségnek azt mondta, hogy hamarosan "intézkedéseket" tesznek Észak-Rajna-Vesztfáliában.Az ARD országos köztelevíziónak úgy tudja, a nyomozás szálai a radikális iszlamizmus leginkább elterjedt németországi irányzata, a szalafizmus szubkultúrájába vezetnek, amelynek központja éppen Észak-Rajna-Vesztfália.A Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának értesülése szerint a körözött férfi kapcsolatban áll az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet első számú németországi vezetőjeként számon tartott Ahmad Abdulaziz Abdullah A. iszlamista-szalafista hálózatával. Az Abu Walaa nevet is használó és az "arc nélküli prédikátor" néven is ismert, iraki állampolgárságú hitszónokot novemberben őrizetbe vették, azzal gyanúsítják, hogy harcosokat toborzott és juttatott el az IÁ-hoz Szíriába és Irakba.Az SZ, az NDR és a WDR munkacsoportjának értesülése szerint a hétfői berlini merénylet feltételezett elkövetője a közelmúltban fegyvert akart szerezni, és éppen egy olyan emberhez fordult segítségért, aki az észak-rajna-vesztfáliai tartományi rendőrség informátora volt Abu Walaa hálózatában. Ezért megfigyelés alá vonták, de sikerült eltűnnie a hatóságok elől, és senki sem tudja, hogy hol tartózkodik.A feltételezett elkövető 2012-ben Tunéziából átkelt Olaszországba, majd tavaly, a menekülthullám felerősödése idején Olaszországból Németországba utazott. Észak-Rajna-Vesztfáliában és Berlinben fordult meg, a befogadotti jogállást az idén áprilisban kapta meg. Ez a státus olyan menedékkérőknek jár, akik nem jogosultak a menekült vagy oltalmazott státusra, vagyis menedékjogi kérelmüket elutasították, de egyben felfüggesztették az ország elhagyására kötelező határozatot, mert valamilyen okból nem térhetnek vissza hazájukba, például azért, mert halálbüntetés várna rájuk, vagy nincsenek úti okmányaik.A tényfeltáró munkacsoport szerint az igazolványon valószínűleg nem az igazi neve szerepel: Anis A. hét további személyazonosságot is használ.A rendőrség a Bild című lap szerint is ismeri a tunéziai származású gyanúsítottat, a veszélyes iszlamisták nyilvántartásában szerepel. Több útlevele van, 21-23 év közötti. Eljárást is indítottak már ellene testi sértés miatt, de az ügy nem jutott el a vádemelésig, mert a férfi eltűnt.Az Allgemeine Zeitung is arról számolt be, hogy a rendőrség ismeri a gyanúsítottat, a lap értesülése szerint az illetőt összesen négy személyazonosságon tartják nyilván.Berliner Zeitung szerint a körözött tunéziainak testi sértés és súlyos testi sértés miatt is volt már dolga a hatóságokkal, és a keresésére indult rendőröknek azt az utasítást adták, hogy óvatosan járjanak el.Közben a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság biztonsági forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy a támadó megsebesülhetett, ezért a rendőrök megkezdték valamennyi berlini és Brandenburg tartományi kórház átkutatását. Az RBB szerint egy embert kora reggel őrizetbe vettek, de már el is engedték, mert kiderült, hogy nincs köze a támadáshoz.Hétfő este Berlin nyugati részének központjában, az egyik leghíresebb karácsonyi vásáron egy kamion belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, csaknem félszázan megsérültek, többen súlyosan.A 37 éves Lukasz U. a boncolás révén feltárt adatok alapján minden bizonnyal életben volt, amikor a merénylő az emberek közé hajtott a német főváros nyugati részének központjában, a Vilmos császár-emléktemplomnál (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) működő szabadtéri karácsonyi vásáron.A lengyel férfi dulakodott a támadóval és megpróbálta elrántani a kormányt, hogy életeket mentsen. Az ismeretlen elkövető kést rántott, többször megszúrta, és amikor a 40 tonnás jármű a vásár területén óránkénti 65 kilométeres sebességgel, lekapcsolt reflektorral megtett mintegy 80 méteres út után megállt a Budapest utcán (Budapester Strasse), egy kis kaliberű lőfegyverrel, egyetlen lövéssel megölte.Lukasz U. nem úgy tervezte, hogy hétfő este Berlinben lesz, Olaszországból szállított 25 tonnás rakományát - acélszerkezet elemeket - már napközben ki akarta rakodni a berlini célállomáson, hogy estére hazaérjen családjához Lengyelországba, de későn érkezett és csak keddre kapott időpontot. Utoljára hétfőn 15 órakor adott életjelet magáról, a feleségével beszélt telefonon. Felesége éppen elfoglalt volt, ezért abban állapodtak meg, hogy majd 16 órakor folytatják a beszélgetést, de akkor már nem lehetett elérni a kamionsofőrt.A jármű a GPS-adatok alapján 19.34-kor indult meg parkolóhelyéről, a Moabit nevű városrész egy félreeső rakpartjáról, és egyenesen a karácsonyi vásárhoz hajtott, az 5,5 kilométeres utat 28 perc alatt tette meg.A kamion 20.02-kor hajtott a tömegbe. A támadásban a sofőrrel együtt 12 ember halt meg, 45-en megsebesültek, 14-en továbbra is súlyos állapotban vannak.A Bild ugyancsak biztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, nem lehet kizárni azt a verziót, hogy végig Lukasz U. vezette a kamiont, és a merénylő fegyverrel kényszerítette arra, hogy belerohanjon a tömegbe.A támadó elmenekült, a gyilkos fegyver sem került elő, az eddigi egyetlen gyanúsítottat, egy pakisztáni menedékkérőt pedig kedd este szabadlábra kellett helyezni, mert nem bizonyult megalapozottnak a gyanú. Azonban a rendőrségnél arra számítanak, hogy sikerül gyorsan feltárni az ügyet. A bűnügyi rendőrség (Kriminalpolizei) szakszervezetének (Bund Deutscher Kriminalbeamter - BDK) elnöke, André Schulz, kedd este a ZDF országos köztelevízióban azt mondta, a rendőrökhöz hasznos értesülések jutottak el és sok támpontjuk van, így lehet bízni abban, hogy akár már szerdán vagy a közeli jövőben újabb gyanúsítottat vesznek őrizetbe.